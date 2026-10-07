Đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng bãi chôn lấp rác thải tại xã Sao Vàng

UBND tỉnh vừa có quyết định về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Mở rộng bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại xã Sao Vàng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công dự án.

UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Sao Vàng tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung đã được UBND tỉnh chỉ đạo, trong đó tập trung thi công hoàn thành và đưa vào vận hành hố chôn lấp số 01 trước ngày 22/10/2026 và toàn bộ dự án trước ngày 30/10/2026. Chủ tịch UBND xã Sao Vàng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành nhiệm vụ theo các mốc thời gian nêu trên.

Đối với điều kiện thời tiết thuận lợi, yêu cầu nhà thầu thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị; bố trí thêm mũi thi công, tăng ca, tăng kíp, ưu tiên thi công dứt điểm các công việc chịu ảnh hưởng trực tiếp của thời tiết như đào, đắp, lu lèn, hoàn thiện nền đáy hố. Chia đáy hố thành các khu vực, thi công cuốn chiếu, nghiệm thu xong khu vực nào thì rải ngay bạt chống thấm HDPE và lắp đặt hệ thống thu gom nước rỉ rác tại khu vực đó.

Đối với điều kiện thời tiết bất lợi (mưa lớn, mưa kéo dài hoặc có thiên tai), yêu cầu nhà thầu thi công chủ động bố trí rãnh, hố thu và máy bơm thoát nước tại đáy hố; che phủ bề mặt nền đã lu lèn; bảo vệ, chằng giữ khu vực đã rải bạt, không để nền bị ngấm nước phải xử lý lại; khi điều kiện cho phép, chuyển lực lượng sang thi công các hạng mục kết cấu, phụ trợ không phụ thuộc vào công tác đào đắp (hố ga, tường chắn, bể thu gom và các hạng mục khác). Bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị và công trình; khắc phục ngay hiện trường sau mưa để sớm trở lại thi công.

Về vật tư, hồ sơ, tập kết đủ bạt chống thấm HDPE, đường ống và các vật tư chính tại công trường trước khi nền đáy hố đủ điều kiện lắp đặt. Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế xử lý dứt điểm các nội dung điều chỉnh, phát sinh tại hiện trường. Nghiệm thu kịp thời từng công việc, từng hạng mục. Chuẩn bị song song hồ sơ nghiệm thu hoàn thành và các điều kiện vận hành, không để công tác hồ sơ, thủ tục làm chậm tiến độ.

Hằng tuần đối chiếu khối lượng thực hiện với tiến độ chi tiết; trường hợp nhà thầu không đạt tiến độ do nguyên nhân chủ quan (không huy động đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư theo cam kết trong những ngày thời tiết thuận lợi), yêu cầu nhà thầu bổ sung ngay nguồn lực và áp dụng các biện pháp xử lý theo hợp đồng đã ký và quy định hiện hành của pháp luật. Chủ động xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; đối với nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) xem xét, chỉ đạo.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi, đôn đốc UBND xã Sao Vàng thực hiện theo chỉ đạo. Trường hợp tiến độ thực hiện hạng mục hố chôn lấp số 01 hoặc toàn bộ dự án có nguy cơ không hoàn thành theo các mốc thời gian đã yêu cầu, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý.

Trước đó, ngày 1/10/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Mở rộng bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại xã Sao Vàng. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND xã Sao Vàng tại buổi kiểm tra, đến ngày 30/9/2026, tiến độ chung của dự án mới đạt khoảng 45,4% khối lượng, riêng hạng mục hố chôn lấp số 01 đạt khoảng 80% khối lượng. Do đó, chưa thể đưa vào vận hành hố chôn lấp số 01 trước ngày 30/9/2026 theo yêu cầu.

Hiện nay, khối lượng công việc còn lại của dự án còn lớn, tập trung vào công tác đào, đắp và các hạng mục kết cấu, phụ trợ (hố ga, tường chắn, sân trung chuyển, bể thu gom và các hạng mục khác). Riêng hạng mục hố chôn lấp số 01, khối lượng còn lại chủ yếu là hoàn thiện nền đáy hố, rải bạt chống thấm HDPE và lắp đặt hệ thống thu gom nước rỉ rác.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)