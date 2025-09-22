Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh luôn đặt yêu cầu cao đối với các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị các tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị các vấn đề của địa phương, bảo đảm các nghị quyết được ban hành sớm đi vào cuộc sống, khả thi và hiệu quả cao.

Từ chính sách hỗ trợ theo nghị quyết HĐND tỉnh, nhiều mô hình phát triển kinh tế ở xã Thường Xuân mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thường trực HĐND tỉnh đã tuân thủ đúng quy trình các bước, từ khâu chuẩn bị lập đề nghị xây dựng nghị quyết, soạn thảo và lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết, thẩm định, thẩm tra dự thảo nghị quyết, thông qua dự thảo nghị quyết đến triển khai và giám sát việc thực hiện nghị quyết đó. Theo đó, khi xây dựng nghị quyết, thường trực, các ban của HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan soạn thảo lập dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết thông qua các cuộc họp, bàn bạc thống nhất nội dung, chương trình. Trong quá trình soạn thảo nghị quyết, Thường trực HĐND tỉnh phân công các ban của HĐND tỉnh chủ động, phối hợp với cơ quan đề nghị ban hành nghị quyết xem xét sự cần thiết, căn cứ pháp lý, đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung chính của nghị quyết sẽ ban hành; kịp thời đôn đốc, nhắc nhở cơ quan soạn thảo tích cực chuẩn bị nội dung gửi các ban của HĐND tỉnh thẩm tra.

Công tác thẩm tra của các ban được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo thực hiện đúng quy trình, quy định và có nhiều đổi mới, nhất là việc bám sát định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, chủ động khảo sát, thu thập thông tin, tham vấn ý kiến để phục vụ hoạt động thẩm tra, nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết. Báo cáo thẩm tra của các ban ngày càng chất lượng, khách quan, rõ tính phản biện, rõ quan điểm thống nhất, chưa thống nhất, cung cấp nhiều thông tin, luận cứ khoa học, đặc biệt là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo thuận lợi cho đại biểu trong quá trình xem xét, quyết nghị tại kỳ họp.

Các ý kiến đóng góp, tham gia của các ban đã được UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo chỉnh sửa vào tài liệu trình tại kỳ họp; nhiều đề xuất, kiến nghị trong thẩm tra được cơ quan trình thống nhất đưa vào nghị quyết của HĐND tỉnh. Sau khi nghị quyết HĐND được ban hành, thường trực và các ban của HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống và phát hiện những điểm chưa phù hợp để kịp thời đề xuất biện pháp điều chỉnh, bổ sung; đồng thời, chấn chỉnh những trường hợp chậm triển khai hoặc triển khai chưa đầy đủ theo tinh thần nghị quyết...

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 33 kỳ họp, trong đó có 9 kỳ họp thường lệ, 24 kỳ họp chuyên đề. Qua các kỳ họp, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, các khu, cụm công nghiệp nhằm thu hút các nhà đầu tư, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đơn cử như tại Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII đã ban hành 26 nghị quyết quan trọng, đáp ứng được đòi hỏi từ thực tế như: Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 (đợt 3) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát, giai đoạn 2023-2026...

Do được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, các nghị quyết HĐND tỉnh ban hành đều đúng thẩm quyền, đúng quy định, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sát với tình hình thực tiễn và đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng, có tác động lớn đến sự phát triển của tỉnh trong nhiều năm tiếp theo.

Bài và ảnh: Quốc Hương