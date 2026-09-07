Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở Đảng bộ xã Đồng Tiến

Thời gian qua, Đảng ủy xã Đồng Tiến đã tập trung chỉ đạo các chi bộ đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả. Qua đó, sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ dần đi vào nền nếp, nội dung sinh hoạt đã bám sát thực tiễn, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đồng Tiến họp bàn các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ.

Chi bộ thôn Phúc Vinh đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế tại địa phương. Ông Nguyễn Hữu Tú, bí thư chi bộ thôn Phúc Vinh, cho biết: “Trên cơ sở hướng dẫn của Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng, chi ủy, chi bộ đã xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho từng đợt. Trước mỗi kỳ sinh hoạt chuyên đề, chi ủy trao đổi, bàn bạc thống nhất các mục đích, yêu cầu, nội dung phương pháp thực hiện. Đồng thời phân công chi ủy viên, đảng viên am hiểu vấn đề chuẩn bị nội dung báo cáo đề dẫn. Dự thảo chuyên đề được bí thư chi bộ, cấp ủy thông qua, gửi cho đảng viên nghiên cứu trước mỗi kỳ sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt chuyên đề luôn phải sát với thực tế phát triển của địa phương...”.

Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, quý IV năm 2025, chi bộ thôn Phúc Vinh đã đưa chuyên đề “Cải tạo, khơi thông hệ thống mương tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp” vào sinh hoạt. Tại buổi sinh hoạt, chuyên đề được đảng viên trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến dân chủ, tạo không khí cởi mở giúp chi ủy đưa ra phương án tối ưu nhất để triển khai thực hiện. Buổi sinh hoạt đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng rất cao của các đảng viên; nhiều phần việc đã được quyết liệt triển khai thực hiện, như tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công thực hiện. Đến nay, thôn Phúc Vinh đã triển khai xây dựng 1,8km mương nội đồng, nhiều tuyến đường nội đồng được mở phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân.

Hiện nay Đảng bộ xã Đồng Tiến có 21 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 5 đảng bộ trực thuộc, 9 chi bộ nông thôn, 7 chi bộ trực thuộc, với 1.319 đảng viên. Để thực hiện tốt công tác chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, Đảng ủy xã Đồng Tiến đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng. Trong đó, tập trung hướng dẫn các chi bộ xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, chú trọng những vấn đề mới, cần quan tâm triển khai lựa chọn nội dung để tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời, phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ và đảng ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ nơi được phân công phụ trách. Các đồng chí được phân công dự sinh hoạt phải theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên tại chi bộ; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền của chi bộ để báo cáo về ban thường vụ Đảng ủy xã kịp thời xem xét, chỉ đạo giải quyết. Từ đó, nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên.

Thông qua tổ chức sinh hoạt chuyên đề đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của tập thể cấp ủy, chi bộ và cá nhân mỗi đảng viên, tạo được môi trường sinh hoạt Đảng dân chủ, thẳng thắn để mỗi đảng viên tự giác soi mình, thảo luận, trao đổi. Các buổi sinh hoạt chuyên đề đã phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của mỗi đảng viên trong thảo luận và quyết định những nội dung lãnh đạo của chi bộ.

Bà Lường Thị Hà, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Đồng Tiến, cho biết: “Hiện nay, nội dung sinh hoạt chuyên đề được các chi bộ thường xuyên đổi mới theo hướng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm. Các chi bộ đã lựa chọn cán bộ, đảng viên có trình độ, am hiểu nội dung để phân công chuẩn bị chuyên đề đảm bảo chu đáo, kỹ lưỡng. Các buổi sinh hoạt đã trở thành diễn đàn để đảng viên trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy ở cơ sở”.

Bài và ảnh: Minh khanh