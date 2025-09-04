Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới

Để nâng cao trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Trung tâm Chính trị xã Như Thanh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II năm 2025 tại Trung tâm Chính trị xã Như Thanh.

Thực hiện Hướng dẫn số 107-HD/BTGTU, ngày 21/11/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa về “Thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2025”, Chương trình công tác số 89-CTCT/TTCT ngày 26/12/2024 của trung tâm chính trị, ngay từ đầu năm, Trung tâm Chính trị xã Như Thanh đã chủ động và phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng và các cơ quan, đơn vị, đội ngũ giảng viên kiêm chức để xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình và tổ chức các lớp học sao cho phù hợp với từng thời điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra.

Để nâng cao chất lượng giảng dạy, lãnh đạo trung tâm luôn chú trọng cập nhật nội dung mới, bố trí, phân công giảng viên phụ trách các bài giảng phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của từng giảng viên. Tổ chức các hoạt động chuyên môn có chất lượng như thường xuyên thăm lớp, dự giờ, bổ sung kiến thức mới vào giáo án, bài giảng, giờ giảng... Từ đó chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng lên, quá trình lên lớp đa số các giảng viên luôn đổi mới phương pháp giảng dạy như gắn lý luận với liên hệ thực tiễn, sử dụng các phương tiện dạy học phù hợp. Đến nay, 100% giảng viên đều lên lớp bằng giáo án điện tử - dùng máy chiếu Powerpoint để trình chiếu. Do vậy, đã tạo cho học viên nắm bài một cách hệ thống hơn, dễ hiểu, dễ tiếp thu, hứng thú trong học tập và tiếp thu bài giảng.

Bên cạnh đó, trung tâm thực hiện tốt công tác quản lý học viên, phân công giảng viên làm chủ nhiệm lớp, hướng dẫn học viên làm bài kiểm tra, bản thu hoạch, tổ chức tổng kết đánh giá kết quả học tập của học viên bảo đảm theo đúng quy chế và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Mỗi lớp học đều dành thời gian cho học viên đi thực tế, thăm các di tích văn hóa, mô hình kinh tế tại địa phương, nghe nói chuyện thời sự... từ đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và niềm tự hào về quê hương, cũng như bổ sung thêm kiến thức thực tiễn cho học viên. Ngoài ra, trung tâm còn tổ chức cho cán bộ, giảng viên đi giao lưu, học tập kinh nghiệm nhằm bổ sung kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy lý luận chính trị.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Trung tâm Chính trị xã Như Thanh đã mở 14 lớp đào tạo, bồi dưỡng, với gần 1.105 lượt học viên về nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền; công tác kiểm tra, giám sát; quốc phòng - an ninh; bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp; triển khai các nghị quyết của Đảng đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở; cập nhật kiến thức cho cán bộ cơ sở là công chức xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn... Kết thúc các khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu, bảo đảm nội dung toàn diện, nâng cao nhận thức lý luận chính trị và yêu cầu hoạt động thực tiễn của học viên. Các cán bộ, học viên sau khi được đào tạo, tập huấn tại Trung tâm Chính trị xã Như Thanh đã vận dụng những kiến thức học được vào thực tiễn để giải quyết công việc, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng để các cán bộ có đủ trình độ lý luận khi tham gia chính quyền mới, trung tâm phối hợp với Ban Xây dựng Đảng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, nắm danh sách cán bộ, đảng viên cần bồi dưỡng, lập kế hoạch tổ chức lớp học theo nhu cầu các đơn vị, địa phương...

Ông Quách Văn Vui, Giám đốc Trung tâm Chính trị xã Như Thanh cho biết: “Trung tâm đã phối hợp với chính quyền các xã: Như Thanh, Xuân Du, Mậu Lâm, Yên Thọ, Thanh Kỳ và Xuân Thái tiến hành xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung của từng lớp, lựa chọn đối tượng chiêu sinh đảm bảo số lượng, chất lượng theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Đồng thời, trung tâm cũng yêu cầu các giảng viên phải liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập lý luận chính trị với những nội dung phù hợp tình hình mới và yêu cầu cụ thể của địa phương”.

Bài và ảnh: Minh Khanh