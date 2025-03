Đánh án ma túy nơi biên giới

Với tinh thần không ngại khó khăn, gian khổ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý, xã Trung Lý (Mường Lát) đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương tổ chức mật phục, truy quét và triệt phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn, đem lại sự bình yên cho bản làng vùng biên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý sẵn sàng lực lượng đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy.

Đồn Biên phòng Trung Lý chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ hơn 7km đường biên giới, với 4 mốc quốc giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Khu vực này chủ yếu là đồi núi, giao thông đi lại khó khăn, có những bản nằm cách trung tâm xã tới 50km. Người dân ở đây phần lớn là đồng bào dân tộc Mông, đời sống còn vất vả, trình độ dân trí thấp. Lợi dụng điều kiện địa hình phức tạp và sự hạn chế về nhận thức của một bộ phận người dân, các đối tượng tội phạm đã móc nối, thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào qua biên giới vào huyện Mường Lát để tiêu thụ.

Đại úy Trịnh Hữu Nhân, Đội trưởng Đội phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Trung Lý chia sẻ: Các đối tượng phần lớn ở địa bàn ngoại biên. Địa hình đồi núi hiểm trở khiến việc trinh sát, mật phục theo dõi rất khó khăn. Ngoài ra, phương thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi. Lợi dụng những người dân tộc thiểu số hai bên biên giới, nhất là đồng bào Mông hoặc những người nghiện ma túy có hoàn cảnh khó khăn để thuê vận chuyển hàng cấm.

"Để triệt phá thành công các vụ án, cán bộ, chiến sĩ đội phòng chống ma túy và tội phạm phải tổ chức mật phục trong rừng cả tuần để theo dõi đối tượng. Dù vất vả nhưng sau mỗi chuyên án thành công, nhìn thấy ma túy bị thu giữ, đối tượng bị bắt, ai cũng có thêm động lực tiếp tục nhiệm vụ”, Đại úy Nhân nói.

Xác định đây là địa bàn trọng điểm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, từ năm 2018 Đồn Biên phòng Trung Lý đã phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh, huyện và xã triệt phá nhiều vụ án ma túy lớn. Điển hình như vào lúc 14 giờ ngày 11/3/2024 tổ công tác của Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp với Công an xã Trung Lý thực hiện nhiệm vụ tại khu vực dốc Tán Bại thuộc bản Khằm 1 bắt quả tang Giàng Thị Dế, sinh năm 1976, trú tại bản Khằm 1, tàng trữ trái phép ma túy. Tang vật thu giữ gồm 0,433 gam methamphetamine và 0,945 gam heroin. Dế khai nhận do nghiện ma túy nên đã vượt biên trái phép sang bản Na Hàm (Lào) để mua về sử dụng. Hay như ngày 5/6/2024 Đồn Biên phòng Trung Lý cùng với Đồn Biên phòng Pù Nhi tổ chức triệt phá thành công chuyên án TH 124, bắt quả tang đối tượng Thạo Cù Lo Xay Tụa, sinh năm 1991, trú tại bản Na Khao, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) khi đối tượng mang theo ma túy, xâm nhập biên giới trái phép. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 24.000 viên ma túy tổng hợp, 1 dao nhọn và 1 điện thoại di động.

Cung đường tuần tra đánh án đầy khó khăn gian khổ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý.

Bên cạnh các biện pháp đấu tranh nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Trung Lý cũng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận biết các loại ma túy, cách phát hiện và phòng tránh. Đồng thời phát huy hiệu quả của các mô hình “Giáo xứ không ma túy và tệ nạn xã hội”, “Dòng họ không ma túy”, gắn với tổ chức ký cam kết với các bản không tiếp tay cho tội phạm ma túy... Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, nhân rộng mô hình chăn nuôi, trồng lúa nước. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân đã cung cấp hàng trăm tin báo có giá trị, hỗ trợ Đồn Biên phòng Trung Lý xác lập chuyên án, triệt phá các đường dây ma túy.

Chủ tịch UBND xã Trung Lý Ngân Văn Lon cho biết: "Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng biên phòng, công an và chính quyền địa phương, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Trung Lý đã có những chuyển biến tích cực. Người dân ngày càng nâng cao nhận thức, chủ động tố giác tội phạm, không tiếp tay cho các đối tượng buôn bán ma túy. Tuy nhiên, với đặc điểm địa bàn xã là vùng giáp biên nên tình hình tội phạm vẫn sẽ còn diễn biến phức tạp. Do đó, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy, đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân".

Bài và ảnh: Đình Giang