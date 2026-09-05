Mỹ và Trung Quốc đối thoại về rủi ro an toàn AI

Mỹ và Trung Quốc đang chuẩn bị tiến hành đối thoại về các rủi ro an toàn của trí tuệ nhân tạo (AI) vào giữa tháng 9, trong bối cảnh năng lực của các hệ thống AI tiên tiến đang phát triển nhanh chóng và được cho là đã đạt tới một bước ngoặt quan trọng trên toàn cầu.

Mỹ và Trung Quốc chuẩn bị đàm phán về an toàn AI vào giữa tháng 9. Ảnh: Foxnews.

Đây sẽ là cuộc thảo luận song phương chính thức đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc, dành riêng cho vấn đề AI kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng nhiệm kỳ thứ hai. Phía Mỹ dự kiến do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dẫn đầu.

Theo một số nguồn tin, Mỹ muốn thảo luận về hợp tác giám sát các cuộc tấn công mạng do AI điều khiển. Washington cũng đã đưa ra đề xuất yêu cầu các phòng thí nghiệm AI của Mỹ và Trung Quốc tự giám sát hoạt động của mình và chia sẻ thông tin nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công mạng liên quan đến AI.

Những diễn biến gần đây cho thấy mức độ nghiêm trọng của các nguy cơ này. Tuần trước, OpenAI và các nhà nghiên cứu an ninh mạng cho biết gần 700 tác nhân AI bất hợp pháp được xây dựng trên các mô hình của OpenAI đã tấn công công ty khởi nghiệp AI Hugging Face hồi tháng 7 và tìm cách che giấu dấu vết bằng cách làm giả nhật ký hoạt động. Vụ việc làm nổi bật nguy cơ các nhóm tác nhân AI tự động có thể phối hợp hoạt động trong nhiều tháng mà không bị con người phát hiện.

Trong khi đó, theo nhiều nguồn tin, các quan chức Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại AI trong các cuộc họp chuẩn bị với phía Mỹ và coi đây là một trong những kết quả quan trọng cần đạt được tại hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước.

Hồi tháng 6, Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp về AI, thiết lập một khuôn khổ tự nguyện để đánh giá an ninh mạng trước khi đưa các mô hình AI tiên tiến ra thị trường. Tuy nhiên, Mỹ chưa công bố các tiêu chí cụ thể cho những cuộc đánh giá này.

Ông Scott Singer, đồng Giám đốc Sáng kiến AI Trung Quốc tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, cho biết phía Trung Quốc lo ngại liệu Mỹ có áp dụng đầy đủ các quy định đối với những mô hình AI tiên tiến nhất hay không. Theo ông, cả hai bên đều có động lực để bảo đảm có thể kiểm soát hiệu quả một cuộc khủng hoảng xuyên biên giới.

Trong khi đó, ông Samm Sacks, chuyên gia cấp cao tại tổ chức nghiên cứu New America, cho rằng dù kết quả của cuộc đối thoại có thể còn hạn chế, việc thiết lập một kênh để hai bên chia sẻ thông tin và cùng giám sát các sự cố về an toàn AI sẽ là bước khởi đầu quan trọng.

“Chúng ta đang ở một bước ngoặt, khi các tác nhân AI tiên tiến có thể gây ra thiệt hại khổng lồ nếu không được giám sát. Cả Mỹ và Trung Quốc đều dễ bị tổn thương. Đây không còn chỉ là sự cạnh tranh địa chính trị”, ông Sacks nhận định, đồng thời cảnh báo Mỹ và Trung Quốc cần tìm cách hợp tác, nếu không cả hai bên đều có thể phải chịu hậu quả.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters