Mỹ từ bỏ một trong những đột phá y học vĩ đại nhất

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) tuyên bố sẽ chấm dứt 22 dự án phát triển vaccine mRNA của Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Y sinh Tiên tiến (BARDA), đồng thời tạm dừng khoản đầu tư trị giá gần 500 triệu USD.

Ảnh minh họa.

Quyết định này sẽ làm suy yếu một trong những tiến bộ y tế quan trọng nhất trong nhiều thập kỷ: công nghệ có thể bảo vệ hàng triệu người khỏi các mối đe dọa sắp tới.

Tiến sỹ Rick Bright - nhà virus học và là cựu Giám đốc BARDA - lập luận nếu Mỹ từ bỏ mRNA, nước này sẽ không chỉ mất đi lợi thế về sức khỏe cộng đồng mà còn đang từ bỏ một tài sản chiến lược.

Xét về mặt an ninh quốc gia, mRNA tương đương với “hệ thống phòng thủ tên lửa” trong sinh học. Khả năng thiết kế, sản xuất và triển khai nhanh chóng các biện pháp đối phó y tế cũng quan trọng với ngành quốc phòng Mỹ như bất kỳ năng lực quân sự nào khác.

Các đối thủ đầu tư vào công nghệ này sẽ có thể ứng phó nhanh hơn với các đợt bùng phát dịch bệnh và bảo vệ người dân của họ sớm hơn Mỹ.

Hiện tại, Mỹ đang nắm giữ lợi thế quyết định về khoa học mRNA, năng lực sản xuất và chuyên môn quản lý. Trong thời đại mà các mối đe dọa sinh học có thể được thiết kế, việc mất đi lợi thế cạnh tranh này sẽ khiến Mỹ dễ bị tổn thương và phụ thuộc vào các nước khác về các công cụ cứu sinh./.

Theo TTXVN