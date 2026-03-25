Mỹ thúc đẩy đàm phán với Iran, đề xuất kế hoạch 15 điểm

Ngày 24/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang đạt tiến triển trong các tiếp xúc với Iran nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời đã chuyển một đề xuất dàn xếp nhiều điểm, trong khi các hoạt động quân sự vẫn tiếp diễn và nguy cơ leo thang chưa được loại trừ.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định hai bên “đang đàm phán ngay lúc này”, cho rằng phía Iran “đang nói chuyện có lý trí” và “rất muốn đạt được thỏa thuận”. Ông cho biết, việc tạm hoãn tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran phản ánh tín hiệu ngoại giao tích cực. Các cuộc tiếp xúc được nói là có sự tham gia của Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio cùng các đặc phái viên của Mỹ.

Tuy nhiên, Iran tiếp tục phủ nhận có đàm phán trực tiếp. Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf bác bỏ các thông tin liên quan, gọi đây là “tin giả”.

Tổng thống Mỹ cũng tiết lộ, Iran đã đưa ra một “nhượng bộ lớn” liên quan đến lĩnh vực năng lượng, coi đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh hai bên đang thúc đẩy các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Ông Trump mô tả đây là “một món quà rất lớn, trị giá khổng lồ”, song không tiết lộ chi tiết cụ thể.

Ngoài ra, kênh Channel 12 của Israel tối 24-3 đưa tin, Mỹ đã gửi tới Iran một kế hoạch gồm 15 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran. Đề xuất bao gồm lệnh ngừng bắn kéo dài khoảng một tháng để tạo điều kiện đàm phán, cùng các nội dung liên quan đến chương trình hạt nhân, vai trò của các lực lượng ủy nhiệm và bảo đảm an ninh hàng hải.

Dù phát đi tín hiệu đối thoại song chính quyền Mỹ vẫn duy trì sức ép quân sự. Người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định, chiến dịch quân sự vẫn tiếp tục nhằm đạt các mục tiêu đề ra. Washington vẫn chuẩn bị các phương án leo thang. Theo truyền thông Mỹ, Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch điều động khoảng 3.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù số 82. Các nguồn tin cho biết ông Trump đã phê duyệt triển khai hơn 1.000 binh sĩ, với khả năng mở rộng trong những ngày tới. Ngoài ra, chính quyền Mỹ cũng đang chuẩn bị đề xuất Quốc hội thông qua gói ngân sách bổ sung liên quan đến chiến tranh, có thể lên tới 200 tỷ USD.

Trên cơ sở các tín hiệu đối thoại hiện có, các nỗ lực ngoại giao và trung gian quốc tế cũng được tăng cường nhằm thúc đẩy giải pháp cho xung đột. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết, Pakistan sẵn sàng đứng ra tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột.

Cùng ngày 24-3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Iran “tham gia đàm phán một cách thiện chí” nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Trong khi đó, Quốc vương Qatar Hamad Al Thani và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm để thảo luận về các diễn biến mới nhất trong khu vực và các nỗ lực nhằm giảm leo thang căng thẳng, tăng cường ổn định.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Xinhua.