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Mỹ thảo luận các phương án quân sự đối với Iran, cân nhắc khả năng nối lại chiến dịch

Bích Hồng
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(Baothanhhoa.vn) - Theo The Wall Street Journal (WSJ) và Axios, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper ngày 29/10 đã báo cáo Tổng thống Donald Trump về các phương án quân sự đối với Iran, trong bối cảnh Washington cân nhắc khả năng nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời tìm cách thúc đẩy đàm phán và giải quyết những hệ lụy về ngân sách, kho vũ khí.

Mỹ thảo luận các phương án quân sự đối với Iran, cân nhắc khả năng nối lại chiến dịch

Theo The Wall Street Journal (WSJ) và Axios, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper ngày 29/10 đã báo cáo Tổng thống Donald Trump về các phương án quân sự đối với Iran, trong bối cảnh Washington cân nhắc khả năng nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời tìm cách thúc đẩy đàm phán và giải quyết những hệ lụy về ngân sách, kho vũ khí.

Mỹ thảo luận các phương án quân sự đối với Iran, cân nhắc khả năng nối lại chiến dịch

Theo Axios, cuộc thảo luận tập trung vào tình hình xung đột với Iran, hoạt động phong tỏa hải quân và khả năng nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn. Cụ thể, Tổng thống Trump đã yêu cầu Tư lệnh CENTCOM đánh giá hiệu quả của hoạt động phong tỏa hải quân đối với Iran. Ông Cooper cũng báo cáo về các hoạt động quân sự nhằm hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, cũng như chiến dịch gây sức ép kinh tế được triển khai phối hợp với Bộ Tài chính Mỹ.

Theo Axios, chính quyền Tổng thống Trump đang theo đuổi đồng thời hai hướng tiếp cận: tìm cách nối lại đàm phán với Iran, đồng thời chuẩn bị cho khả năng triển khai trở lại các hoạt động quân sự quy mô lớn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Về nỗ lực ngoại giao, một nguồn tin khu vực nói với Axios rằng tiến trình trung gian do Qatar dẫn dắt đang ở giai đoạn “rất nhạy cảm”, khi các bên trung gian tìm cách ngăn chặn xung đột bùng phát trở lại.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack ngày 29/10 trả lời phỏng vấn CNN nhận định Washington và Tehran đang “rất gần” với một thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng. Ông bày tỏ hy vọng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận tạm ngừng đối đầu.

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột với Iran cũng đặt ra sức ép đáng kể đối với ngân sách quốc phòng và khả năng bổ sung kho vũ khí của Mỹ.

Theo Politico, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị các phương án ngân sách quốc phòng ở mức khoảng 1.100 tỷ USD, thấp hơn khoảng 400 tỷ USD so với đề xuất 1.500 tỷ USD của Tổng thống Trump. Nguyên nhân là các quan chức ngày càng nhận định Quốc hội khó có khả năng thông qua toàn bộ khoản ngân sách mà Nhà Trắng đề xuất.

Bích Hồng

Từ khóa:

#Iran #Quân sự #Phương án #Tổng thống donald trump #Chiến dịch #Thảo luận #Ngân sách quốc phòng #hoạt động

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