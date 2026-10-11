Mỹ phê duyệt thương vụ bán hệ thống hỗ trợ năng lực tên lửa Tomahawk trị giá 300 triệu USD cho Australia

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê duyệt thương vụ bán trang bị quân sự tiềm năng trị giá 300 triệu USD cho Australia, nhằm hỗ trợ phát triển năng lực sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk, tăng cường khả năng lập kế hoạch tác chiến và phối hợp với lực lượng Mỹ cùng các nước đồng minh.

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Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, gói trang bị được đề xuất bao gồm Trung tâm Lập kế hoạch nhiệm vụ chiến trường (TMPC), phần mềm lập kế hoạch nhiệm vụ, các hệ thống thông tin liên lạc và những dịch vụ hỗ trợ liên quan. Các dịch vụ này bao gồm quản lý chương trình, kỹ thuật, đào tạo, hậu cần và những hoạt động cần thiết cho quá trình phát triển, mua sắm và bàn giao hệ thống.

Thương vụ dự kiến giúp Hải quân Hoàng gia Australia nâng cao khả năng lập kế hoạch cho các chiến dịch sử dụng tên lửa Tomahawk, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp tác chiến với Hải quân Mỹ và lực lượng hải quân các nước đồng minh. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, gói trang bị cũng nhằm hỗ trợ Australia ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai, củng cố năng lực răn đe trong khu vực và cải thiện khả năng phòng thủ lãnh thổ.

Các nhà thầu chính được xác định trong thương vụ gồm BAE Systems, Tapestry Solutions, Peraton và Leidos. Việc triển khai thương vụ cũng không đòi hỏi phải điều động thêm nhân sự của chính phủ Mỹ hoặc nhân viên của các nhà thầu sang Australia. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định thương vụ được đề xuất sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực, cũng không ảnh hưởng bất lợi đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ.

Động thái trên tiếp nối quyết định của Australia năm 2023 về việc mua hơn 200 tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, trị giá khoảng 1,3 tỷ AUD, để trang bị cho các tàu khu trục lớp Hobart. Trước đó, vào tháng 1/2024, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã phê duyệt thương vụ tiềm năng trị giá 250 triệu USD, bao gồm các dịch vụ hỗ trợ hệ thống vũ khí Tomahawk và trang thiết bị liên quan dành cho Australia.

Tomahawk là tên lửa hành trình cận âm, có tầm bắn được công bố là 1.500 km và có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Ban đầu do General Dynamics sản xuất, loại tên lửa này hiện do Raytheon chế tạo, được trang bị cho các tàu chiến mặt nước và tàu ngầm của Hải quân Mỹ, Hải quân Hoàng gia Anh, cũng như lực lượng trên bộ và quân đội một số nước đối tác, trong đó có Australia và Nhật Bản.

Đáng chú ý, Mỹ đã sử dụng tên lửa Tomahawk trong chiến dịch không kích phối hợp với Israel mang tên Epic Fury, nhằm vào Iran, được triển khai từ tháng 2/2026.

Thanh Vân