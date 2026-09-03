Mỹ phát tín hiệu áp thuế chất bán dẫn nhập khẩu

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phát tín hiệu có thể áp thuế đối với chất bán dẫn nhập khẩu, cảnh báo những doanh nghiệp không sản xuất tại Mỹ có thể phải đối mặt với mức thuế cao.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu có thể áp thuế đối với chất bán dẫn nhập khẩu. Ảnh: BBC.

Chính sách này được cho là có khả năng mở rộng sang cả các sản phẩm hoàn chỉnh sử dụng chip, như máy tính xách tay, máy chủ và thiết bị điện tử, qua đó có thể tác động đáng kể đến các nhà sản xuất nước ngoài.

Phát biểu với CNBC ngày 2/9 bên lề cuộc họp các bộ trưởng phụ trách đổi mới sáng tạo của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết chính quyền đang xây dựng một chính sách thuế có mục tiêu và được thiết kế thận trọng đối với mặt hàng bán dẫn.

Theo ông Lutnick, các doanh nghiệp sản xuất chip tại Mỹ sẽ được hưởng ưu đãi về thuế, trong khi những công ty sản xuất bên ngoài lãnh thổ Mỹ cần chuẩn bị cho khả năng phải chịu thuế khi đưa sản phẩm vào thị trường nước này. Quan chức Thương mại Mỹ cho biết mức thuế sẽ gắn với quy mô đầu tư vào hoạt động sản xuất chất bán dẫn tại Mỹ, song chưa công bố mức thuế cụ thể cũng như thời điểm triển khai.

Washington hiện đã áp mức thuế 25% đối với một số loại chip điện toán tiên tiến nhập khẩu theo cơ chế thuế quan Mục 232, nhằm bảo vệ các ngành được xem là có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh quốc gia.

Mỹ hiện đã áp mức thuế 25% đối với một số loại chip điện toán tiên tiến nhập khẩu. Ảnh: Reuters.

Theo giới chức Mỹ, chính sách thuế kết hợp với các biện pháp khuyến khích sản xuất tại Mỹ đã bắt đầu tạo ra những tác động đáng kể, trong đó có việc Tập đoàn Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) và công ty Micron của Mỹ tăng cường đầu tư vào sản xuất chip tại Mỹ. Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến sẽ công bố kế hoạch đầu tư bổ sung trị giá tới 30 tỷ USD vào Mỹ trong tuần tới.

Theo giới phân tích, nếu được triển khai với phạm vi rộng, chính sách thuế mới của Mỹ có thể tác động đáng kể đến chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu. Cùng với đó, chi phí sản xuất và giá các sản phẩm điện tử có nguy cơ gia tăng, trong khi căng thẳng thương mại có thể thúc đẩy các biện pháp đáp trả, làm gia tăng phân mảnh chuỗi cung ứng và tác động tới thị trường công nghệ toàn cầu.

Ngọc Liên

Nguồn: Arirang/YTN.