Mỹ phát cảnh báo an ninh tại 12 địa điểm ở Trung Đông, lo ngại xung đột leo thang

Mỹ ngày 18/10 phát cảnh báo an ninh tại 12 địa điểm ở Trung Đông, khuyến cáo công dân nâng cao cảnh giác trước nguy cơ xung đột leo thang, gián đoạn các chuyến bay và đóng cửa không phận. Trong khi đó, Iran khẳng định không khuất phục trước sức ép, đồng thời kêu gọi Washington chấp nhận đề xuất mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Theo thông báo của các cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ, cảnh báo an ninh được áp dụng tại Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Jordan, Bahrain, Oman, Iran, Qatar, Iraq, Lebanon, Yemen và khu vực Israel/Jerusalem. Trước nguy cơ gián đoạn hàng không, Mỹ khuyến cáo công dân tại 12 địa điểm ở Trung Đông theo dõi sát tình hình an ninh, kiểm tra lịch bay trực tiếp với các hãng hàng không và sân bay, đồng thời chuẩn bị cho khả năng chuyến bay bị hủy hoặc không phận đóng cửa. Các cảnh báo nêu rõ nguy cơ các hành động thù địch có thể leo thang và lan rộng ra ngoài phạm vi hiện tại, đe dọa những lợi ích của Mỹ ở nước ngoài, bao gồm các doanh nghiệp và tổ chức có liên hệ với Washington. Washington cũng đề nghị công dân tránh các cuộc biểu tình, tụ tập đông người, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại và đăng ký nhận cảnh báo an ninh. Mỹ lưu ý các cảnh báo chưa đồng nghĩa với việc sân bay đã đóng cửa hay các chuyến bay đồng loạt bị hủy. Riêng đối với Iran, Đại sứ quán Mỹ trực tuyến một lần nữa khuyến cáo công dân Mỹ không đến nước này, đồng thời yêu cầu những người đang ở Iran rời đi.

Trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục phủ bóng lên triển vọng an ninh, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 18/10 cho biết đề xuất của Tehran về việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày vẫn được duy trì, bất chấp đàm phán với Mỹ đình trệ do Washington chưa đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện của Tehran. Phát biểu tại Baghdad, ông cho biết Iran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa các cảng, chấm dứt trừng phạt xuất khẩu dầu mỏ và các hành động thù địch trong khu vực. Nếu Washington chấp thuận, eo biển có thể được mở lại trong 6 ngày, trước khi đàm phán nối lại vào ngày tiếp theo. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về chương trình hạt nhân Iran, khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trước đó tuyên bố Tehran phải cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani để đáp ứng yêu cầu của Washington và chấm dứt cuộc chiến kéo dài 8 tháng giữa hai nước.

Tổng thống Masoud Pezeshkian ngày 18/10 tuyên bố nước này sẽ không khuất phục trước những yêu sách vô lý và hành vi bắt nạt của các quốc gia mà Tehran gọi là “xâm lược”, đồng thời cho biết Chính phủ Iran và các lực lượng vũ trang đang nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia.

Quân đội Iran cũng tuyên bố đã sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa, sau những tuyên bố từ phía Mỹ về khả năng sử dụng loại bom nổ trên không cỡ lớn được mệnh danh là “Mẹ của các loại bom” nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran. Trước đó, CNN dẫn lời nhiều quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này đã xây dựng các phương án tấn công mới nhằm vào Iran, trong đó có việc cân nhắc sử dụng loại bom nói trên.

Thanh Vân