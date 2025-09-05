Mỹ ngừng cấp ngân sách cho viện nghiên cứu AI dự báo thời tiết

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tạm ngừng cấp khoản kinh phí trị giá 20 triệu USD cho một viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) được thành lập nhằm cải thiện dự báo thời tiết.

Động thái này có thể cắt đứt nguồn đào tạo các nhà khoa học đồng thời làm suy giảm khả năng của Mỹ trong việc đánh giá tác động của bão và các thảm họa thiên nhiên khác.

Giám đốc Viện Nghiên cứu AI đáng tin cậy trong lĩnh vực thời tiết, khí hậu và hải dương ven bờ (AI2ES) Amy McGovern cho biết Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF) đã thông báo cho viện này vào tháng trước rằng họ sẽ không gia hạn khoản tài trợ kéo dài 5 năm.

Theo McGovern, AI2ES có thể phải đóng cửa vào năm 2026 nếu không thể tìm được nguồn tài trợ từ khu vực tư nhân.

AI2ES là một dự án hợp tác giữa một số trường đại học nhằm ứng dụng AI vào dự báo thời tiết và đánh giá độ tin cậy của AI.

Động thái đóng cửa AI2ES diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang đầu tư mạnh vào AI và tăng tốc xây dựng các trung tâm dữ liệu. Kế hoạch AI của chính quyền Trump yêu cầu NSF phát triển các chương trình đánh giá hệ thống AI, xây dựng các chương trình đào tạo nghề về AI và thành lập thêm các phòng thí nghiệm AI chuyên về nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau.

Vào tháng 7, chính quyền Trump đã công bố một kế hoạch toàn diện nhằm thúc đẩy “thống trị toàn cầu” trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, ưu tiên đổi mới và ứng dụng mà cả hai lĩnh vực này đều là trọng tâm của AI2ES.

Nhận xét về các khoản cắt giảm đối với AI2ES, cựu giám đốc một phòng thí nghiệm về bão thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) Alan Gerard cho rằng việc đó là một sự mâu thuẫn.

AI2ES được thành lập vào năm 2020, dưới thời chính quyền Trump nhiệm kỳ trước, là một trong các viện AI của NSF. Trong 5 năm qua, viện đã nhận được khoảng 20 triệu USD kinh phí. Michael England, người phát ngôn của NSF, cho biết cơ quan này đánh giá cao các viện AI vì những công trình tiên phong của họ.

NSF và các tổ chức đối tác đã cấp kinh phí cho một mạng lưới gồm 29 viện AI. AI2ES là một trong 5 viện được xem xét gia hạn trong năm nay thông qua NSF. McGovern cho biết 3 viện đã được gia hạn và viện thứ 4 vẫn đang chờ quyết định.

Chính quyền Trump đã đề xuất cắt giảm 55% ngân sách dành cho NSF, nhưng Quốc hội vẫn chưa thông qua ngân sách mới. Các ủy ban phân bổ ngân sách của Thượng viện và Hạ viện đã đi theo hướng khác so với đề xuất của chính quyền, chỉ đề xuất giảm ngân sách ở mức thấp hơn cho các cơ quan khoa học như NSF.

Kế hoạch AI của chính quyền Trump đề xuất rằng NSF và các cơ quan khác nên phát triển các chương trình đào tạo nghề nhằm giới thiệu cho học sinh từ lớp mẫu giáo tới lớp 12 về các nghề liên quan đến AI, đồng thời tạo ra các chương trình đào tạo do ngành công nghiệp dẫn dắt để tạo việc làm trong lĩnh vực AI và tăng cường lực lượng lao động AI của quốc gia./.

