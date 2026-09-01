Mỹ không có kế hoạch triển khai quân đội đến các điểm bỏ phiếu

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine ngày 31/8 cho biết không có kế hoạch triển khai binh sĩ tới các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, nhằm đáp lại yêu cầu cung cấp thông tin của Thượng nghị sĩ Elissa Slotkin trong bối cảnh có những lo ngại về khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump điều quân nhân tới các địa điểm bầu cử.

Quân đội Mỹ không có kế hoạch triển khai binh sĩ tới các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh: Getty.

Trong bức thư gửi Thượng nghị sĩ Slotkin, Tướng Dan Caine cho biết: “Các lực lượng liên quân không có kế hoạch cử quân nhân liên bang hoặc thành viên Vệ binh Quốc gia được liên bang hóa tới các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2026”. Ông nói thêm rằng “không có kế hoạch sử dụng lực lượng này để thu giữ phiếu bầu, máy bỏ phiếu hoặc bất kỳ tài liệu nào liên quan đến bầu cử”.

Bà Slotkin, thành viên đảng Dân chủ và là thành viên của các ủy ban Quân vụ và An ninh Nội địa của Thượng viện, đã yêu cầu Tướng Caine và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth xác nhận thông tin này sau khi Tổng thống Trump kêu gọi đảng Cộng hòa “liên bang hóa” các cuộc bầu cử và cho biết ông không loại trừ khả năng điều thành viên Vệ binh Quốc gia hoặc các lực lượng thực thi luật nhập cư tới các điểm bỏ phiếu.

Sự lo ngại trong nội bộ đảng Dân chủ về việc chính quyền Trump có thể can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ đang gia tăng, đặc biệt sau khi Tổng thống triển khai các đặc vụ liên bang tới các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo bất chấp sự phản đối của chính quyền địa phương.

Trả lời Hãng tin AP vào đầu tháng 8, bà Slotkin cho biết ông Trump đã và đang tạo tiền đề để tuyên bố rằng các cuộc bầu cử bị đánh cắp. Bà lưu ý ông Trump từng cân nhắc sử dụng quân đội để thu giữ máy bỏ phiếu sau khi thất bại trước Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020, đồng thời đã triển khai Vệ binh Quốc gia tới các thành phố bất chấp sự phản đối của các lãnh đạo đảng Dân chủ.

Luật liên bang Mỹ cấm triển khai các lực lượng vũ trang liên bang tại các địa điểm bầu cử, trừ trường hợp “cần thiết để đẩy lùi kẻ thù có vũ trang của Mỹ”. Nếu quân đội tham gia vào hoạt động này, nhiều khả năng lực lượng được sử dụng sẽ là Vệ binh Quốc gia dưới quyền kiểm soát của các bang.

Trong thông cáo báo chí công bố trong tháng trước khi thông báo gửi thư tới các quan chức quân đội Mỹ, bà Slotkin nhấn mạnh rằng, truyền thống phục vụ quân đội phi đảng phái và những giới hạn hiến định nhằm ngăn quân đội trở thành lực lượng cảnh sát trong nước phục vụ một đảng chính trị là yếu tố thiết yếu để duy trì nền dân chủ. Theo bà, các quan chức quốc phòng và an ninh cấp cao nhất của Mỹ là “hàng rào bảo vệ cuối cùng” đối với nền dân chủ.

Thúy Hà

Nguồn: The Guardian