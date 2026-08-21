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Mỹ điều tàu sân bay George Washington tới Trung Đông, tăng hiện diện quân sự tại khu vực

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 20/8 cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington đã đến Trung Đông, bắt đầu đợt triển khai mới theo kế hoạch và thay thế tàu sân bay USS Abraham Lincoln sau khoảng 9 tháng hoạt động tại khu vực.

Mỹ điều tàu sân bay George Washington tới Trung Đông, tăng hiện diện quân sự tại khu vực

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 20/8 cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington đã đến Trung Đông, bắt đầu đợt triển khai mới theo kế hoạch và thay thế tàu sân bay USS Abraham Lincoln sau khoảng 9 tháng hoạt động tại khu vực.

Mỹ điều tàu sân bay George Washington tới Trung Đông, tăng hiện diện quân sự tại khu vực

Tàu sân bay USS George Washington. Ảnh: Wikimedia Commons.

Theo CENTCOM, USS George Washington cùng nhóm tàu hộ tống đã được điều chuyển từ khu vực Thái Bình Dương tới Trung Đông theo kế hoạch triển khai lực lượng của Hải quân Mỹ. Tàu bắt đầu hoạt động dưới quyền chỉ huy của CENTCOM từ ngày 19/8.

Trong khi đó, USS Abraham Lincoln, với khoảng 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, đã bắt đầu hành trình trở về căn cứ tại San Diego, bang California, sau khi rời cảng nhà ngày 21/11/2025. Trong phần lớn thời gian triển khai, tàu thực hiện nhiệm vụ tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng.

Đợt triển khai kéo dài khiến USS Abraham Lincoln dành phần lớn thời gian hoạt động trên biển và chỉ có một số lần ghé cảng để tiếp tế. Theo truyền thông Mỹ, một số gia đình quân nhân trên tàu trước đó đã bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe, sự mệt mỏi và điều kiện sinh hoạt của thủy thủ đoàn.

Mỹ điều tàu sân bay George Washington tới Trung Đông, tăng hiện diện quân sự tại khu vực

Máy bay trên tàu sân bay USS George Washington tại biển Ả Rập hôm 20.8. Ảnh: Reuters.

Việc USS George Washington được điều tới Trung Đông giúp Mỹ duy trì năng lực tác chiến trên biển tại khu vực trong thời điểm Washington tiếp tục theo dõi sát tình hình Iran và an ninh hàng hải tại các tuyến vận tải chiến lược.

Đáng chú ý, việc điều chuyển tàu George Washington khỏi khu vực Thái Bình Dương cũng làm giảm tạm thời sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ tại khu vực này. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, việc các nhóm tác chiến tàu sân bay được luân chuyển giữa các khu vực là hoạt động thường xuyên của Hải quân Mỹ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm thời gian nghỉ ngơi, bảo dưỡng cho lực lượng.

Động thái trên cho thấy Trung Đông tiếp tục là một trong những khu vực được Mỹ ưu tiên bố trí lực lượng trong bối cảnh căng thẳng với Iran và những rủi ro đối với an ninh hàng hải vẫn diễn biến phức tạp.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.

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