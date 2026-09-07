Mỹ để ngỏ khả năng không đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright thừa nhận khả năng Mỹ và Iran không thể đạt được một thỏa thuận hạt nhân, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp quân sự nhằm suy giảm năng lực hạt nhân của Tehran.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với đài ABC rằng ‘có thể sẽ không’ có thỏa thuận nào ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ảnh: The Guardian.

Ngày 6/9, phát biểu trong chương trình “This Week” của đài ABC News, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright bày tỏ sự hoài nghi về triển vọng đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran, vốn từng là một trong những mục tiêu đối ngoại hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Ông Chris Wright cho biết: "Có thể sẽ không có một thỏa thuận hạt nhân nào. Mục tiêu có thể đơn giản là phá hủy khả năng thực hiện điều đó của phía Iran. Một thỏa thuận chỉ có thể đạt được dưới thời một chính quyền tiếp theo tại Tehran."

Khi được hỏi về phương cách ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân nếu không có thỏa thuận ngoại giao, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ khẳng định chiến dịch không kích của Washington đã và đang làm suy yếu nghiêm trọng năng lực sản xuất cũng như phương tiện chuyển giao hạt nhân của Tehran. Ông Wright nhấn mạnh Mỹ sẽ hoàn thành mục tiêu này thông qua sự phối hợp chặt chẽ với các đồng minh trong khu vực.

Tuyên bố của ông Chris Wright đồng điệu với những phát biểu gần đây của Tổng thống Donald Trump. Tuần trước, ông Trump tuyên bố “không quá bận tâm” về việc Iran có ký kết thỏa thuận hay không, đồng thời cho rằng các cuộc không kích bằng máy bay ném bom chiến lược B-2 trước đó của Mỹ đã khiến chương trình hạt nhân của Tehran lùi lại một thời gian dài. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định Washington đang áp dụng chiến lược “siết chặt kinh tế” nhằm buộc Tehran phải nhượng bộ.

Bên cạnh mặt trận quân sự, Mỹ tiếp tục siết chặt lệnh phong tỏa các cảng biển nhằm triệt hạ nguồn thu xuất khẩu dầu mỏ của Iran, qua đó tạo áp lực kinh tế tối đa lên chính quyền Tehran.

Người dân Iran đổ xăng cho xe tại một trạm xăng ở Tehran vào ngày 15 tháng 11 năm 2019. Ảnh: AFP.

Cùng lúc, theo Hãng tin AFP ngày 6-9, giới chức Iran thông báo tăng giá xăng đối với những người tiêu thụ nhiều, trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt nhằm cô lập nền kinh tế nước này, theo Hãng tin AFP.

Theo cơ chế hạn ngạch, giá xăng tại Iran được áp dụng theo ba mức: 1.500 toman/lít cho 60 lít đầu tiên mà một người tiêu dùng sử dụng trong một tháng; 3.000 toman/lít cho 50 lít tiếp theo; 5.000 toman/lít cho phần vượt quá mức đó. Từ ngày 8 tháng 9, giá ở mức thứ ba sẽ tăng gấp đôi, lên 10.000 toman/lít (khoảng 0,045 USD).

Nhật Lệ

Nguồn: ABC News, The Guardian.