Mỹ đặt mục tiêu 1.000 đợt phóng/năm, quyết tâm đưa người lên Mặt Trăng vào năm 2028

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/8 đã chính thức ký bản ghi nhớ thiết lập mục tiêu đầy tham vọng cho ngành vũ trụ Mỹ: đạt ít nhất 1.000 vụ phóng tàu vũ trụ thương mại mỗi năm vào năm 2030, đồng thời thúc đẩy đưa người Mỹ trở lại Mặt Trăng vào năm 2028.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump ký bản ghi nhớ thiết lập mục tiêu đầy tham vọng cho ngành vũ trụ Mỹ. Ảnh: Rocketcity.

Bản ghi nhớ chủ yếu tập trung vào việc thúc đẩy ngành công nghiệp vũ trụ thương mại, kêu gọi các cơ quan khuyến khích việc cùng phát triển cơ sở hạ tầng vận tải vũ trụ với đối tác tư nhân, đẩy nhanh quá trình cấp phép và đánh giá tác động môi trường, đồng thời đảm bảo đủ phổ tần không dây cho vụ phóng tàu vũ trụ.

Ngoài việc gia tăng số vụ phóng vào không gian, Tổng thống Trump còn chỉ đạo “nghiên cứu phương án đưa robot thương mại lên bề mặt Sao Hỏa”, cũng như “xem xét các mô hình thương mại để đưa con người lên bề mặt Sao Hỏa và đưa họ trở lại Trái Đất”.

Người đứng đầu Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ của Nhà Trắng Michael Kratsios cho biết, chính sách vận tải vũ trụ quốc gia mới “đáp ứng được thời điểm tăng trưởng bùng nổ này và đặt nước Mỹ vào vị trí dẫn đầu kỷ nguyên tiếp theo của không gian”.

Mỹ mong muốn đưa các phi hành gia Mỹ trở lại Mặt Trăng vào năm 2028. Ảnh: Thred.

Hồi tháng 5, người đứng đầu Cục Hàng không Liên bang (FAA) từng tiết lộ, SpaceX đặt mục tiêu đạt mốc 10.000 vụ phóng mỗi năm trong vòng 5 năm tới. SpaceX đã thực hiện 170 vụ phóng trong năm 2025, triển khai khoảng 2.500 vệ tinh. Vào tháng 1, SpaceX thông báo, họ muốn phóng một chùm vệ tinh gồm 1 triệu chiếc bay quanh Trái Đất và khai thác năng lượng Mặt Trời để cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu AI.

Chính sách mới được đưa ra sau khi Quốc hội Mỹ thúc đẩy trở lại chương trình Mặt Trăng Artemis của NASA. Bản ghi nhớ của ông Trump cũng chỉ đạo các cơ quan liên bang xem xét từng trường hợp cụ thể đối với các yêu cầu phóng phương tiện không gian thương mại của nước ngoài từ lãnh thổ Mỹ.

Thanh Giang

Nguồn: CNBC, Yeni Safak.