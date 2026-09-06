Mỹ cam kết hỗ trợ các nước NATO ứng phó hành động chiến tranh lai

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Trong một tuyên bố đưa ra ngày 5/9, đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không nên dung thứ những hành động có chủ ý mang tính chất chiến tranh lai, trong khi Mỹ sẵn sàng hỗ trợ các đồng minh ứng phó với những vụ việc này.

Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker. Ảnh: Pukmedia.

Phát biểu bên lề một hội nghị doanh nghiệp tại Italy, ông Whitaker cho rằng vụ việc liên quan thiết bị bay không người lái (UAV) tại sân bay Leipzig/Halle của Đức hồi tháng trước đáng lo ngại hơn những trường hợp UAV của Nga nhằm vào Ukraine bay chệch hướng và xâm nhập lãnh thổ các nước NATO.

Theo Đại sứ Whitaker, những hành động chiến tranh lai đáng quan ngại tương tự đã được ghi nhận tại Leipzig và Ba Lan. Ông nhấn mạnh các nước NATO cần duy trì trạng thái sẵn sàng, cảnh giác và đưa ra phản ứng rõ ràng khi xảy ra những vụ việc như vậy.

Ông cho rằng nếu xác định được bên thực hiện, như trường hợp Đức đã làm, các nước NATO cần tuyên bố rõ ràng rằng những hành động này là không thể chấp nhận và sẽ không được dung thứ. Đại sứ Mỹ cũng cảnh báo cơ sở hạ tầng trọng yếu, đặc biệt là các cơ sở năng lượng, có thể trở thành mục tiêu của các hành động chiến tranh lai và cần được tăng cường giám sát, bảo vệ.

Theo ông Whitaker, trách nhiệm ứng phó với những vụ việc này trước hết thuộc về từng quốc gia thành viên NATO. Tuy nhiên, Mỹ sẽ hỗ trợ các đồng minh khi họ phải đối mặt với những mối đe dọa tương tự.

Trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels, Bỉ. Ảnh: EPA.

Vụ việc tại sân bay Leipzig/Halle đã làm gia tăng quan ngại tại châu Âu về nguy cơ các hoạt động chiến tranh lai nhằm vào các nước NATO. Theo truyền thông Đức, một UAV mang chất nổ được phát hiện gần một máy bay của Ukraine tại sân bay này. Thiết bị không phát nổ và giới chức Đức cho rằng Nga đứng sau vụ việc.

Trong thời gian gần đây, các nước châu Âu ngày càng quan tâm đến những vụ việc liên quan UAV, tấn công mạng và phá hoại mà một số nước phương Tây cáo buộc có liên quan đến Nga. Các chính phủ châu Âu đang tìm cách tăng cường khả năng ứng phó với những hoạt động được cho là nằm dưới ngưỡng xung đột quân sự trực tiếp.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, RBC-Ukraine