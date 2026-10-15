Muốn sở hữu sớm iPhone Duo, người dùng Việt phải “đặt cọc” trước 30 triệu

Người dùng Việt muốn sở hữu sớm iPhone Duo tại một số hệ thống bán lẻ ở Việt Nam sẽ phải bỏ ra số tiền đặt cọc lên tới 30 triệu đồng, thay vì chỉ 1 triệu đồng như mọi năm.

iPhone Duo - mẫu iPhone đắt nhất lịch sử của Apple sẽ chính thức mở đặt hàng tại thị trường Việt Nam từ ngày 16/10. Bên cạnh kênh Apple Store trực tuyến, người dùng có thể đăng ký mua sản phẩm thông qua các hệ thống bán lẻ ủy quyền trong nước. Ngay trong ngày 14/10, một số đơn vị bán lẻ đã cho khách hàng đăng ký nhận thông tin về iPhone Duo.

Tuy nhiên, nhiều người dùng đã tỏ ra bất ngờ với chính sách đặt cọc khi số tiền cần thanh toán trước cao hơn đáng kể so với những thế hệ iPhone trước.

Cụ thể, theo thông tin được công bố trên website của TopZone, khách hàng muốn đặt trước iPhone Duo cần thanh toán khoản tiền cọc lên tới 30 triệu đồng. Đây là mức cọc tương đối lớn, đặc biệt khi so với con số khoảng 1 triệu đồng thường được các hệ thống bán lẻ áp dụng trong những đợt mở bán iPhone trước đây.

Thông tin được công bố trên website của TopZone, khách hàng muốn đặt trước iPhone Duo cần thanh toán khoản tiền cọc lên tới 30 triệu đồng.

Không chỉ Thế Giới Di Động, ghi nhận tại hệ thống của CellphoneS cũng đã áp dụng mức đặt cọc 30 triệu đồng đối với iPhone Duo. Theo tìm hiểu, chính sách đặt cọc cao không phải trường hợp tại một vài nhà bán lẻ mà đang được nhiều đơn vị triển khai trong đợt mở bán sản phẩm mới của Apple.

Hệ thống của CellphoneS cũng đã áp dụng mức đặt cọc 30 triệu đồng đối với iPhone Duo.

Mặc dù có thể khiến không ít khách hàng bất ngờ nhưng việc nâng mức đặt cọc lên 30 triệu đồng được đánh giá là bước đi đầy tính toán của Apple cũng như các nhà bán lẻ.

Đại diện một đơn vị bán lẻ cho biết, trong những đợt mở bán iPhone trước đây, mức đặt cọc chỉ khoảng 1 triệu đồng giúp khách hàng dễ dàng đăng ký giữ chỗ. Điều này dẫn đến tình trạng một người có thể đặt cọc tại nhiều hệ thống khác nhau dẫn đến tình trạng “cọc ảo”.

Chính vì vậy, Apple cũng muốn là đặt cọc máy giá trị cao để giảm số lượng “cọc ảo” đồng thời cũng xác định được đúng nhu cầu thực tế là bao nhiêu. Đại diện nhà bán lẻ này cũng cho biết, các dòng iPhone cũ thì đã có số liệu qua từng năm nhưng dòng điện thoại gập iPhone Duo lần đầu tiên bán ra nên cần số liệu chính xác.

Về phía nhà bán lẻ, mức cọc cao cũng giúp xác định rõ hơn nhóm khách hàng có nhu cầu thực sự, từ đó chủ động hơn trong việc dự báo sức mua và phân bổ lượng hàng vốn được cho là “khan hiếm” trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, việc đặt cọc với số tiền cao cũng đặt ra áp lực không nhỏ đối với các đơn vị bán lẻ. Trong trường hợp không thể giao sản phẩm đúng thời gian cam kết, nhà bán lẻ có thể phải đối mặt với phản ứng tiêu cực từ những khách hàng đã bỏ ra số tiền lớn để đặt cọc.

iPhone Duo sẽ chính thức giao máy đến tay người dùng Việt Nam vào ngày 23/10/2026. iPhone Duo có giá khởi điểm từ 64,999 triệu đồng cho phiên bản 256 GB, phiên bản cao cấp nhất bộ nhớ trong 2 TB có giá 103,999 triệu đồng - trở thành mẫu điện thoại thương mại đắt nhất lịch sử phân phối chính hãng của Apple tại Việt Nam./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/muon-so-huu-som-iphone-duo-nguoi-dung-viet-phai-dat-coc-truoc-30-trieu-post1141987.vnp