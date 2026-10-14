Mới mua iPhone 18 Pro/Pro Max, đừng bỏ qua 6 điều chỉnh thông số quan trọng này

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có nhiều thiết lập giúp tối ưu trải nghiệm ngay từ lần đầu sử dụng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết những thông số nào nên điều chỉnh để tận dụng tốt các tính năng của máy. Bài viết sẽ gợi ý 6 thiết lập quan trọng mà người dùng mới nên tham khảo.

6 điều chỉnh thông số tối ưu trải nghiệm iPhone 18 Pro/Pro Max

Khi vừa sở hữu iPhone 18 Pro/Pro Max, bạn nên dành ít phút để thiết lập ngay 6 điều chỉnh quan trọng giúp tối ưu trải nghiệm sử dụng:

Kích hoạt và tùy chỉnh bộ công cụ chụp ảnh Pro Controls

Với Pro Controls, người dùng có thể tinh chỉnh quá trình chụp thông qua các tùy chọn như khẩu độ, điểm lấy nét, tốc độ màn trập và cân bằng trắng. Để sử dụng bộ công cụ này thuận tiện hơn, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở Cài đặt trên iPhone 18 Pro/Pro Max > chọn Camera > truy cập mục Tùy chỉnh.

Bước 2: Thêm các công cụ cần thiết như khẩu độ, lấy nét tự động (AF), tốc độ màn trập, cân bằng trắng (WB) và Histogram. Nên ưu tiên những thông số thường sử dụng để thao tác nhanh hơn khi chụp ảnh.

Bước 3: Mở ứng dụng Camera > truy cập bộ điều khiển và thử điều chỉnh thông số theo điều kiện chụp. Chẳng hạn, bạn có thể thay đổi cân bằng trắng để kiểm soát tông màu hoặc sử dụng Histogram để theo dõi mức phân bố sáng tối.

Lưu ý: Khi tự chỉnh tốc độ màn trập, cơ chế ghép nhiều khung hình tự động có thể bị tắt, ảnh hưởng đến khả năng xử lý ảnh thiếu sáng.

Thiết lập Hình ảnh Tham chiếu (Apple Reference Image)

Reference Image là chế độ chụp tùy chọn, mặc định tắt, hỗ trợ xác minh tính nguyên bản của ảnh trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Để thiết lập, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở Cài đặt > Camera > Reference Image, sau đó chọn Add Reference Mode để thêm chế độ chụp này.

Bước 2: Mở ứng dụng Camera, vuốt qua các chế độ chụp để chọn Reference khi cần tạo ảnh phục vụ xác minh.

Bước 3: Chụp ảnh bằng camera chính. Chế độ này hỗ trợ zoom quang tối đa 2x và zoom kỹ thuật số tối đa 10x, nên người dùng cần lưu ý giới hạn khi căn chỉnh khung hình.

Tùy chỉnh Phong cách Nhiếp ảnh (Photographic Styles thế hệ 3)

Phong cách Nhiếp ảnh cho phép người dùng điều chỉnh màu sắc và diện mạo ảnh ngay từ khi chụp. Tùy theo sở thích, bạn có thể chọn tông màu tự nhiên hoặc phong cách nổi bật hơn mà không cần chỉnh sửa quá nhiều sau đó.

Bước 1: Mở ứng dụng Camera trên iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max.

Bước 2: Truy cập mục Phong cách Nhiếp ảnh (Photographic Styles) trong giao diện chụp ảnh. Nếu không tìm thấy, hãy kiểm tra phần cài đặt Camera.

Bước 3: Chọn phong cách mong muốn và tinh chỉnh các thông số được cung cấp, chẳng hạn sắc độ hoặc độ tương phản, nếu có.

Bước 4: Chụp thử cùng một khung cảnh để đánh giá màu da, màu sắc tổng thể và độ tự nhiên của ảnh. Sau đó, điều chỉnh lại phong cách cho phù hợp với nhu cầu chụp chân dung, phong cảnh hoặc ảnh đăng mạng xã hội.

Tắt tính năng Video HDR

Video HDR giúp tăng độ tương phản và thể hiện nhiều chi tiết ở vùng sáng, tối khi quay video. Tuy nhiên, nếu thường xuyên quay vlog, người dùng có thể thử tắt tính năng này để màu da hiển thị dịu hơn trên một số màn hình.

Bước 1: Truy cập Cài đặt, chọn Camera rồi nhấn Quay video (Record Video).

Bước 2: Tìm mục Video HDR và gạt tắt tính năng này.

Bước 3: Quay thử một đoạn video trong môi trường ánh sáng quen thuộc để đánh giá màu da và độ sáng sau khi thay đổi thiết lập.

Đăng ký và thiết lập trải nghiệm Siri AI / Apple Intelligence

Apple Intelligence và Siri hỗ trợ một số tác vụ như xử lý văn bản, tìm kiếm thông tin và tương tác với hệ thống. Để bắt đầu, người dùng có thể kiểm tra và thiết lập trên iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max theo các bước sau:

Bước 1: Mở cài đặt, tìm mục Apple Intelligence & Siri hoặc Siri tùy phiên bản iOS.

Bước 2: Làm theo hướng dẫn để kích hoạt tính năng được hỗ trợ và tải về các thành phần cần thiết nếu được yêu cầu.

Bước 3: Kiểm tra ngôn ngữ, khu vực và khả năng tương thích của thiết bị để sử dụng các tính năng AI phù hợp.

Lưu ý: Một số tính năng có thể yêu cầu ngôn ngữ được hỗ trợ và chưa khả dụng ở mọi khu vực.

Thêm Lịch Âm vào ứng dụng Lịch

Nếu thường xuyên theo dõi ngày âm, người dùng có thể bật lịch thay thế để xem ngày âm ngay trong ứng dụng Lịch mặc định mà không cần cài thêm ứng dụng.

Bước 1: Mở Cài đặt > Ứng dụng > Lịch.

Bước 2: Chọn Lịch thay thế (Alternate Calendars).

Bước 3: Chọn Âm lịch Việt Nam nếu tùy chọn này có sẵn trên thiết bị.

Sau khi thiết lập, ngày âm sẽ hiển thị trong ứng dụng Lịch bên cạnh lịch dương, giúp việc theo dõi ngày lễ và các dịp truyền thống thuận tiện hơn.

Mua iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max giá hấp dẫn tại CellphoneS

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Promax tại CellphoneS có giá tham khảo lần lượt từ 38.990.000đ và 41.990.000đ cho phiên bản 256GB. Với các tùy chọn dung lượng cao hơn, iPhone 18 Pro bản 512GB có giá 45.490.000đ, bản 1TB là 58.490.000đ. trong khi iPhone 18 Pro Max bản 512GB có giá 48.490.000đ và bản 1TB là 61.490.000đ.

Khi mua thế hệ iPhone 18 series tại CellphoneS, khách hàng có thể tiết kiệm chi phí với chương trình thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, các ưu đãi thanh toán và chính sách trả góp 0% với kỳ hạn lên đến 18 tháng giúp việc nâng cấp thiết bị linh hoạt hơn.

Trên đây là 6 thiết lập trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max giúp tối ưu trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Một vài điều chỉnh nhỏ trong phần cài đặt có thể giúp iPhone đáp ứng tốt hơn thói quen sử dụng hằng ngày. Hãy thử thay đổi các tùy chọn phù hợp để tận dụng hiệu quả những tính năng sẵn có trên thiết bị.

Nguồn: CellphoneS