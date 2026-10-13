Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra thực địa phương án Trung tâm hành chính mới, quy hoạch đô thị và công tác bảo vệ môi trường

Chiều 13/10, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra thực địa phương án Trung tâm hành chính mới và một số mặt bằng dự án quy hoạch đô thị và công tác bảo vệ môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thực địa Trung tâm hành chính mới.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các phường: Hạc Thành, Quảng Phú, Sầm Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thực địa hệ thống thoát nước tại phường Sầm Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn đã kiểm tra thực địa vị trí phương án Trung tâm hành chính mới của tỉnh tại phường Hạc Thành; quy hoạch Khu đô thị Đông Nam thành phố Thanh Hóa (cũ) tại phường Quảng Phú và công tác bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, rác thải tại phường Sầm Sơn.

Lãnh đạo Sở Xây dựng trình bày nội dung phương án Trung tâm hành chính mới.

Sau khi kiểm tra thực địa, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan. Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương, đơn vị đã báo cáo thực trạng, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất giải pháp nhằm phát triển đô thị theo hướng bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái giao UBND tỉnh chỉ đạo sở, ngành, đơn vị liên quan tổng hợp ý kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại buổi kiểm tra thực tế để hoàn thiện tờ trình phương án Trung tâm hành chính mới của tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về nội dung bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, rác thải tại phường Sầm Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái yêu cầu phường Sầm Sơn ngoài việc nghiên cứu các giải pháp khắc phục hệ thống thoát nước cần thường xuyên thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo đô thị xanh - sạch - đẹp.

Minh Hiếu