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Google cung cấp các mô hình AI tiên tiến cho 200 nhà nghiên cứu châu Âu

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Ngày 14/10, Google thông báo sẽ cấp quyền truy cập các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất của hãng cho 200 nhà nghiên cứu tại châu Âu, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh khoa học của khu vực.

Google cung cấp các mô hình AI tiên tiến cho 200 nhà nghiên cứu châu Âu

Ngày 14/10, Google thông báo sẽ cấp quyền truy cập các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất của hãng cho 200 nhà nghiên cứu tại châu Âu, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh khoa học của khu vực.

Google cung cấp các mô hình AI tiên tiến cho 200 nhà nghiên cứu châu Âu

Trụ sở Google tại Mountain View, California (Mỹ). (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo thông báo được Google đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh AI ở Dublin (Ireland), các nhà nghiên cứu được Ủy ban châu Âu lựa chọn trong khuôn khổ chương trình Tài nguyên AI phục vụ khoa học tại châu Âu (RAISE) sẽ được tiếp cận các công cụ nghiên cứu của Google DeepMind và Google Cloud.

Các công cụ được cung cấp bao gồm AlphaFold 3 phục vụ nghiên cứu protein, WeatherNext hỗ trợ dự báo thời tiết, cùng các hệ thống AlphaGenome, AlphaEvolve và AlphaEarth Foundations.

Google cho biết việc cung cấp năng lực tính toán và các công cụ AI tiên tiến trực tiếp cho các nhóm nghiên cứu nhằm đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu khoa học và củng cố vị thế cũng như năng lực cạnh tranh của châu Âu trong lĩnh vực này.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các lời kêu gọi tăng cường quản lý AI ngày càng gia tăng sau một loạt sự cố liên quan đến an ninh của công nghệ này./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

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