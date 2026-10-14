Tập huấn phương pháp viết bài báo khoa học trong lĩnh vực y tế

Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và kỹ năng công bố các công trình nghiên cứu, trong 2 ngày (14 và 15/10), Sở Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn phương pháp xây dựng bài báo khoa học trong lĩnh vực y tế cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, bác sĩ và cán bộ y tế tại các đơn vị trong ngành.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tại hội nghị, các học viên được TS. Lưu Xuân Quý, Trường Đại học Y tế Công cộng, hướng dẫn quy trình thực hiện nghiên cứu khoa học y tế, từ xác định ý tưởng, xây dựng đề cương, thu thập số liệu đến hoàn thiện bài báo.

Nội dung tập huấn tập trung vào cách phân loại bài báo khoa học, xây dựng cấu trúc bài báo theo chuẩn IMRaD, kỹ năng trình bày kết quả nghiên cứu, lựa chọn tạp chí phù hợp và thực hiện quy trình nộp bài, phản biện, chỉnh sửa, công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế.

Bên cạnh phần lý thuyết, học viên được thực hành xây dựng khung bài báo từ đề tài, số liệu nghiên cứu thực tế; tra cứu, lựa chọn tạp chí mục tiêu và chuẩn bị hồ sơ gửi đăng.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi về đạo đức nghiên cứu và liêm chính khoa học, trong đó nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính trung thực của dữ liệu, phòng tránh đạo văn, xuất bản trùng lặp, xác định đúng quyền tác giả và khai báo xung đột lợi ích. Các học viên được hướng dẫn sử dụng một số công cụ hỗ trợ trích dẫn tài liệu và tiếp cận các chuẩn báo cáo nghiên cứu khoa học.

Tô Hà