Chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng ở Nga Sơn

Bám sát Chiến dịch 100 ngày làm việc chuyển đổi số (CĐS) của ngành tổ chức xây dựng Đảng được triển khai từ ngày 10/7 đến 30/11/2026, cấp ủy, tổ chức đảng xã Nga Sơn đã và đang triển khai quyết liệt, với quyết tâm cao nhất để đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Nga Sơn tập trung hoàn thiện các hồ sơ số hóa đảng viên.

Với 48 tổ chức đảng, gần 3.000 đảng viên, khối lượng dữ liệu phải thực hiện số hóa trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ xã Nga Sơn là rất lớn. Thực hiện Chiến dịch 100 ngày làm việc CĐS của ngành tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy xã đã ban hành Kế hoạch số 92-KH/ĐU hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về CĐS. Quá trình thực hiện phải bảo đảm phương châm “Đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; chú trọng bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. Đồng thời, bảo đảm nguyên tắc “Làm đến đâu chắc đến đó; số hóa đến đâu xác thực đến đó; dữ liệu đến đâu khai thác được đến đó”.

Từ chủ trương, kế hoạch đến thực tiễn, các nhiệm vụ CĐS được cụ thể hóa ngay trong công việc thường xuyên của cấp ủy. Cụ thể, trong công tác đảng viên, Ban Xây dựng Đảng xã đã tham mưu đẩy mạnh CĐS, từng bước chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị trên môi trường số. Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc đã triển khai cài đặt “Sổ tay đảng viên điện tử”, tỷ lệ tài khoản được kích hoạt đạt 99,96%; tỷ lệ kê khai hồ sơ, nộp đảng phí trực tuyến đạt tỷ lệ 100%. Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã, Mai Văn Hà cho biết: “Việc triển khai ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Trong đó, đáng chú ý đối với đảng viên là việc tiếp cận các văn bản chỉ đạo, tài liệu sinh hoạt chi bộ, nghị quyết, thông tin thời sự và các nội dung phục vụ công tác xây dựng Đảng được dễ dàng, thuận tiện. Đối với cấp ủy các cấp, công tác quản lý, điều hành, gửi tài liệu, theo dõi chất lượng sinh hoạt chi bộ và nắm bắt tình hình đảng viên được thường xuyên hơn".

Cùng với đó, việc số hóa toàn diện hồ sơ cán bộ, đảng viên cũng được Đảng ủy xã triển khai và đạt kết quả tích cực. Trong đó, kết quả làm sạch, chuẩn hóa, đối soát, scan hồ sơ đảng viên đều đạt tỷ lệ 100%. Kết quả ký số đạt 100% hồ sơ; upload hồ sơ lên phần mềm 4.0 đạt 73,56%. Từ kết quả đạt được đã góp phần tạo lập nguồn dữ liệu hồ sơ đảng viên phục vụ công tác quản lý đảng viên, tra cứu, khai thác thông tin và từng bước hiện đại hóa công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nga Sơn, Đào Vũ Việt nhấn mạnh: “Việc đẩy mạnh CĐS trong công tác Đảng đã và đang góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Nga Sơn. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để Đảng bộ xã xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị đề ra. Địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số; triển khai việc chuyển sinh hoạt Đảng trực tuyến. Đồng thời, tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình “chi bộ số”, “đảng viên số”, hoàn thiện các hồ sơ đảng viên để hoàn thành số hóa hồ sơ đảng, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển".

Bài và ảnh: Lê Phượng