Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi học và làm theo Bác

Thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Pù Nhi, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi theo dõi Chương trình truyền hình trực tiếp vinh danh “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025” tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trung tá Bùi Xuân Ngãi, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pù Nhi, cho biết: "Đồn Biên phòng Pù Nhi được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ đoạn biên giới dài 21,839km với 8 mốc quốc giới; phía ngoại biên đối diện là cụm Nậm Ngà, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Địa bàn đơn vị quản lý 2 xã biên giới là Pù Nhi, Nhi Sơn và 1 xã nội địa là Mường Lý, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm 75%. Đây là địa bàn có điều kiện kinh tế còn khó khăn, tập trung khá đông đồng bào dân tộc thiểu số với trình độ dân trí còn hạn chế. Những yếu tố nói trên là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng xấu lợi dụng để vận chuyển, mua bán trái phép ma túy, vật liệu nổ qua biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại... Trước tình hình đó, đảng ủy, ban chỉ huy đơn vị đã chủ động gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với các nội dung Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; cụ thể hóa các nội dung của chỉ thị, xây dựng kế hoạch thực hiện sát đúng với tình hình thực tiễn".

Để triển khai thực hiện đi vào chiều sâu, đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã quán triệt, học tập sâu sắc và tổ chức thực hiện chặt chẽ Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc quán triệt, học tập được tổ chức bằng nhiều hình thức linh hoạt, phong phú như lồng ghép hội nghị, sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCS. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng kết hợp chặt chẽ với tuyên truyền, cổ vũ những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo động lực thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nét nổi bật của đơn vị trong thời gian qua là đã phối hợp với xã Pù Nhi triển khai thực hiện xây dựng mô hình điểm “Bản sáng vùng biên” tại bản Cơm - một bản đặc biệt khó khăn, nhằm giúp Nhân dân trong bản xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, với các hoạt động cụ thể như trao tặng tủ sách pháp luật, giúp dân sửa nhà, làm đường, cải tạo vườn tạp, trồng hoa, phát động vệ sinh môi trường và lồng ghép các chương trình hỗ trợ sinh kế, xóa đói giảm nghèo, đưa vùng biên trở nên “sáng” về văn hóa, đẹp về cảnh quan, no ấm về kinh tế. Đơn vị đã trao tặng 1 bộ máy tính, máy in và hướng dẫn ban quản lý bản sử dụng để thuận tiện cho công việc của bản. Vận động các tổ chức, cá nhân làm mới hai phòng học bán trú cho học sinh mầm non khu bản Cơm trị giá trên 700 triệu đồng.

Cùng với đó, đơn vị thường xuyên thực hiện tốt chương trình BĐBP chung tay XDNTM, đồng hành cùng phụ nữ biên cương; vận động CBCS quyên góp mua con giống cấp cho các hộ nghèo trên địa bàn 2 xã biên giới Pù Nhi và Nhi Sơn. Tham gia tích cực cùng các cấp, các ngành chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; hỗ trợ xây dựng 2 nhà đồng đội trị giá 160 triệu đồng; đổ bê tông đường liên thôn, khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường tại các thôn bản trên địa bàn đơn vị phụ trách... Phối hợp tặng quà cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín, hộ gia đình nghèo nhân dịp “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” và “Ngày hội Biên phòng toàn dân” với số tiền hàng trăm triệu đồng. Thực hiện tốt chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng”, đơn vị nhận nuôi 1 cháu với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng và đỡ đầu 6 học sinh nghèo vượt khó (có 1 học sinh người Lào) với mức hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng. Dự án “CBCS quân đội nâng bước em đến trường” nhận đỡ đầu 27 học sinh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ 600.000 đồng/cháu/tháng.

Cùng với đó, đơn vị thường xuyên triển khai phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào và các lực lượng đứng chân trên địa bàn tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vận động Nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Duy trì hiệu quả 8 cá nhân/8 hộ gia đình tự quản đường biên, mốc quốc giới, 6 tổ với 29 thành viên tham gia tự quản an ninh trật tự. Phân công 7 cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt ở 7 chi bộ bản biên giới; 22 cán bộ, đảng viên phụ trách 132 hộ nghèo trên địa bàn.

Những kết quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đồn Biên phòng Pù Nhi trong thời gian qua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, rõ nét trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động. Nhờ đó, trong nhiều năm qua Đồn Biên phòng Pù Nhi đã được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. Đặc biệt, tối 25/12/2025 tại Thủ đô Hà Nội, Đồn Biên phòng Pù Nhi là một trong 26 tập thể, cá nhân trong cả nước được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tôn vinh tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài và ảnh: Ngọc Tiến