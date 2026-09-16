Mưa lớn ở Bắc Bộ kéo dài đến khi nào?

Từ chiều tối 15/9 đến 17/9, nhiều tỉnh, thành ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to và dông, cục bộ có nơi trên 200 mm. Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (15/9), phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La; khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 15/9 có nơi trên 70mm như các trạm: Tà Xi Láng (Lào Cai) 85 mm, Thủy điện Suối Tráng (Phú Thọ) 116,6 mm, Lục Ngạn (Bắc Ninh) 98,8 mm, Đông Hiếu (Nghệ An) 80 mm, Hạ Long (TP Quảng Ninh) 73,8 mm...

Từ chiều tối 15/9 đến ngày 16/9, khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ; TP Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60-120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc tỉnh Phú Thọ; TP Hải Phòng, Bắc Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Từ đêm 16/9 đến hết ngày 17/9, khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, TP Hà Nội; Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm/3h.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 15/9, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm.

Chiều tối và tối 15/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Từ đêm 17/9 mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 4 tỉnh, thành phố Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Khánh Hòa

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 16h ngày 14/9 đến 16h ngày 15/9, khu vực các tỉnh, thành phố Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Km46 157 mm (Sơn La); Tà Si Láng 253,6 mm (Lào Cai); Cao Răm 232,4 mm (Phú Thọ); Hạ Long 133,4 mm (Quảng Ninh); Tân Thành 1 183,3 mm (Thanh Hóa); Nông Trường 15 144,2 mm (Nghệ An); Hoành Sơn 205,4 mm (Hà Tĩnh);...

Từ 13h đến 16h ngày 15/9, khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa to: Phước Tân 77 mm, Ma Nới 3 73,4 mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Sơn La, Quảng Ninh, Nghệ An từ 5-10 mm, có nơi trên 30 mm; Lào Cai, Phú Thọ, Khánh Hòa từ 10-20 mm, có nơi trên 50 mm; Hà Tĩnh, Thanh Hóa từ 20-30 mm, có nơi trên 80 mm.

Khoảng từ 16h40 đến 23h40, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Sơn La, Quảng Ninh, Nghệ An từ 5-10 mm, có nơi trên 30 mm; Lào Cai, Phú Thọ, Khánh Hòa từ 10-20 mm, có nơi trên 50 mm; Hà Tĩnh, Thanh Hóa từ 20-30 mm, có nơi trên 80 mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường sau:

- Sơn La: Vân Hồ; Đoàn Kết, Mường Bang, phường Thảo Nguyên, phường Vân Sơn, Song Khủa, Tân Yên, Tô Múa; Chiềng Sơn, Kim Bon, Lóng Sập, Mường Cơi, Ngọc Chiến, phường Mộc Châu, phường Mộc Sơn, Phù Yên, Tân Phong, Tường Hạ, Xuân Nha;

- Phú Thọ: An Nghĩa, Bao La, Cao Dương, Cao Phong, Cao Sơn, Đà Bắc, Đại Đồng, Hợp Kim, Hương Cần, Kim Bôi, Lạc Sơn, Liên Sơn, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Mường Động, Nật Sơn, Ngọc Sơn, phường Hòa Bình, phường Kỳ Sơn, phường Tân Hòa, phường Thống Nhất, Pà Cò, Quy Đức, Quyết Thắng, Tân Lạc, Tân Mai, Tân Pheo, Thịnh Minh, Thung Nai, Thượng Cốc, Toàn Thắng, Vân Sơn, Xuân Đài, Yên Sơn; An Bình, Cự Đồng, Đức Nhàn, Dũng Tiến, Khả Cửu, Lạc Lương, Lạc Thủy, Long Cốc, Mường Hoa, Mường Thàng, Mường Vang, Nhân Nghĩa, phường Phong Châu, phường Thanh Miếu, phường Việt Trì, Phùng Nguyên, Sơn Đông, Tam Dương, Thổ Tang, Thượng Long, Tiền Phong, Tu Vũ, Văn Miếu, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành, Yên Phú, Yên Thủy, Yên Trị; Bản Nguyên, Bình Nguyên, Bình Phú, Bình Tuyền, Bình Xuyên, Cẩm Khê, Chân Mộng, Chí Tiên, Đại Đình, Dân Chủ, Đạo Trù, Đào Xá, Đồng Lương, Đông Thành, Hải Lựu, Hiền Quan, Hoàng An, Hoàng Cương, Hội Thịnh, Hợp Lý, Hùng Việt, Hy Cương, Lai Đồng, Lâm Thao, Lập Thạch, Liên Minh, Minh Đài, Minh Hòa, phường Âu Cơ, phường Nông Trang, phường Phú Thọ, phường Vân Phú, phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên, Phú Khê, Phú Mỹ, Phù Ninh, Quảng Yên, Sơn Lương, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương Bắc, Tam Nông, Tam Sơn, Tân Sơn, Thái Hòa, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thọ Văn, Thu Cúc, Tiên Lương, Trạm Thản, Trung Sơn, Vân Bán, Văn Lang, Vạn Xuân, Vĩnh An, Vĩnh Chân, Vĩnh Phú, Vĩnh Tường, Võ Miếu, Xuân Lũng, Xuân Viên, Yên Kỳ, Yên Lãng, Yên Lập;

- Lào Cai: Tà Xi Láng, Tú Lệ; Mỏ Vàng, phường Cầu Thia, Phình Hồ, Sơn Lương, Trạm Tấu, Văn Chấn; Chấn Thịnh, Chiềng Ken, Dương Quỳ, Gia Hội, Hạnh Phúc, Hưng Khánh, Khánh Yên, Liên Sơn, Mường Bo, Nậm Chày, Nghĩa Tâm, Ngũ Chỉ Sơn, phường Nghĩa Lộ, phường Sa Pa, phường Trung Tâm, Phong Dụ Thượng, Tả Phìn, Tả Van, Thượng Bằng La, Văn Bàn, Y Tý;

- Quảng Ninh: phường Bãi Cháy, phường Cao Xanh, phường Cửa Ông, phường Hoành Bồ, phường Hồng Gai, phường Mông Dương, phường Tuần Châu, phường Việt Hưng; Đặc khu Vân Đồn, Hải Hòa, Lương Minh, phường An Sinh, phường Bình Khê, phường Cẩm Phả, phường Đông Mai, phường Đông Triều, phường Hà Lầm, phường Hạ Long, phường Hà Tu, phường Hoàng Quế, phường Mạo Khê, phường Quang Hanh, phường Uông Bí, phường Vàng Danh, phường Yên Tử, Quảng La, Thống Nhất;

- Thanh Hóa: Mậu Lâm, Phú Xuân, Tân Thành, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Vạn Xuân, Yên Thọ; Bá Thước, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Công Chính, Điền Lư, Điền Quang, Hiền Kiệt, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Luận Thành, Lương Sơn, Nam Xuân, Ngọc Liên, Phú Lệ, Pù Luông, Quý Lương, Tam Lư, Tam Thanh, Thạch Bình, Thạch Quảng, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Văn Nho, Văn Phú, Xuân Bình, Yên Nhân, Yên Thắng; Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thủy, Đồng Lương, Giao An, Kiên Thọ, Linh Sơn, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Ngọc Lặc, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Pù Nhi, Quan Sơn, Quang Chiểu, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Chung, Tây Đô, Thạch Lập, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trường Lâm, Vân Du, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Phú;

- Nghệ An: Châu Hồng, Đông Hiếu, Giai Xuân, Hùng Chân, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Quàng, Quế Phong, Thông Thụ, Tiên Đồng, Tiền Phong; Anh Sơn, Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Bình, Châu Khê, Châu Lộc, Châu Tiến, Con Cuông, Mậu Thạch, Môn Sơn, Mường Ham, Na Ngoi, Nga My, Nghĩa Đàn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, phường Tây Hiếu, phường Thái Hòa, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Tam Quang, Tam Thái, Tân An, Tân Kỳ, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Tri Lễ, Vĩnh Tường, Yên Hòa, Yên Na;

- Hà Tĩnh: phường Hoành Sơn; Cẩm Hưng, phường Sông Trí, phường Vũng Áng;

- Khánh Hòa: Anh Dũng, Bác Ái Tây; Bác Ái, Bác Ái Đông, Hòa Trí, Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Nam Ninh Hòa, Ninh Sơn, Phước Hà, Phước Hữu, Tân Định.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; Phú Thọ: cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Nguồn: https://vtv.vn/mua-lon-o-bac-bo-keo-dai-den-khi-nao-100260915183537979.htm