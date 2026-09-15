Mưa lớn tiếp diễn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ ngày 15/9 đến hết ngày 16/9, nhiều nơi có mưa cường độ lớn trên 100mm/3 giờ. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên khu vực các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn phường Hạc Thành.

Đêm qua và sáng sớm nay (15/9), phía Nam các tỉnh Lào Cai và Sơn La, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 14/9 đến 3h ngày 15/9 cục bộ có nơi trên 100mm, như: Ân Thi (Hưng Yên) 124,0mm, Lũng Vân (Phú Thọ) 113,0mm, Tứ Kỳ (Hải Phòng) 110,6mm, Tân Thành 1 (Thanh Hóa) 110,0mm,...

Từ ngày 15/9 đến hết ngày 16/9:

Phía Nam tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa: Có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Nghệ An: Có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Quảng Ninh, Lạng Sơn, phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên: Có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3 giờ.

Từ đêm 16/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1; riêng khu vực phía Nam Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa: cấp 2.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Theo bản tin lúc 4h30 ngày 15/9 của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Phú Thọ, Quảng Ninh và Thanh Hóa 30-50mm, có nơi trên 90mm; Sơn La, Lào Cai, Nghệ An và Hà Tĩnh 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.

Trong đó, khu vực tỉnh Thanh Hóa cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1 tại các xã sau:

Cẩm Thạch, Công Chính, Hóa Quỳ, Mậu Lâm, Tân Thành, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Vạn Xuân, Xuân Bình, Yên Nhân, Yên Thọ; Bá Thước, Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hồi Xuân, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Minh Sơn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Như Thanh, Như Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Quý Lương, Tam Lư, Tam Thanh, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thạch Quảng, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thiết Ống, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trung Hạ, Trung Thành, Trường Lâm, Vân Du, Văn Nho, Văn Phú, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Phú, Yên Thắng; Cẩm Thủy, Hiền Kiệt, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quan Sơn, Quang Chiểu, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam chung, Trung Lý, Trung Sơn.

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NM