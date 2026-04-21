Mưa lớn, lốc, sét kèm theo mưa đá gây thiệt hại lớn cho người dân

Đêm 17/4, rạng sáng 18/4/2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn, lốc, sét kèm theo mưa đá. Trong đó, lốc, sét kèm theo mưa đá xảy ra tại các xã, phường như Hoằng Giang, Thiệu Quang, Đông Tiến, Hàm Rồng, Thiệu Hóa, Thiệu Trung... gây thiệt hại lớn cho người dân.

Diện tích sản xuất nông nghiệp tại xã Hoằng Giang bị thiệt hại nặng nề do lốc sét kèm mưa đá.

Theo thống kê bước đầu của Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh, thiên tai đã làm khoảng 7.613 nhà ở bị tốc mái, vỡ ngói; 2 trường học bị hư hỏng, ảnh hưởng, gồm Trường THCS Thiệu Dương, phường Hàm Rồng và Trường THCS Yên Dương khu A, xã Hoạt Giang; 2 nhà văn hóa bị ảnh hưởng, hư hỏng (nhà văn hóa tổ dân phố Thiệu Dương 5 và nhà văn hóa tổ dân phố Thiệu Dương 8, phường Hàm Rồng).

Thiên tai làm thiệt hại khoảng 4.000 ngôi nhà, hơn 600ha sản xuất nông nghiệp tại xã Hoằng Giang.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, mưa lớn kèm lốc sét, mưa đá gây thiệt hại 739,6ha lúa, 263,3ha hoa màu, 39,5ha cây ăn quả, 30ha cây trồng hàng năm, 70,5ha hoa, cây cảnh bị hư hỏng, đổ gãy, thiệt hại...

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 5 cột điện hạ thế bị đổ, gãy; 21 phương tiện bị hư hỏng, vỡ kính; 100 bộ năng lượng mặt trời và 25 thiết bị điện tử bị hư hỏng do ảnh hưởng của thiên tai.

Diện tích lúa tại xã Thiệu Hóa bị gãy đổ do thiên tai.

Theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hiện nay đang bước vào thời kỳ giao mùa, rất dễ xảy ra các loại hình thiên tai như lốc, sét, mưa đá, đặc biệt là tại khu vực các xã miền núi của tỉnh.

Vì vậy, Văn phòng Chỉ huy PCTT tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương theo dõi các bản tin dự báo thời tiết của đơn vị chuyên môn để tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến Nhân dân và sẵn sàng các biện pháp, giải pháp để phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai.

Lê Hòa