Mưa lớn kéo dài, nhiều xã chủ động di dời người dân khỏi vùng sạt lở

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đá tại các xã miền núi đang ở mức cao, các địa phương đang tăng cường theo dõi, rà soát những khu vực xung yếu, chủ động phương án và di dời người dân đến nơi an toàn.

Lãnh đạo xã Linh Sơn kiểm tra tại các vị trí nguy cơ sạt lở.

Tại xã Linh Sơn, trước tình hình mưa lớn kéo dài những ngày qua với nguy cơ sạt lở cao, địa phương đã thực hiện di dời 7 hộ dân đến nơi an toàn. Trong đó, khu Hắc, bản Trí Nang di dời 5 hộ; khu Chiếu Bang, thôn Văn Hiến di dời 2 hộ.

Tại xã Tam Chung, phương án di dời đối với 22 hộ dân, 115 nhân khẩu cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Các hộ dân sẽ được sơ tán đến các nhà văn hóa bản khi có tình huống xảy ra. Cụ thể, bản Cân Tân Hương có 4 hộ, với 14 nhân khẩu; bản Ón 4 hộ, 14 nhân khẩu; bản Suối Phái 4 hộ, 19 nhân khẩu và bản Suối Lóng 10 hộ, 68 nhân khẩu.

Thực hiện rào chắn cảnh báo lũ tại khu vực cầu Cảy, xã Linh Sơn.

Việc chủ động di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở được các địa phương xác định là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản khi thiên tai xảy ra.

Tại xã Quang Chiểu, để chủ động ứng phó với mưa lớn, địa phương đã triển khai phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ông Lê Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu cho biết: Qua rà soát, trên địa bàn xã hiện có 3 điểm dân cư với 85 hộ, 444 nhân khẩu tại các thôn Mường Xim, Pù Đứa và Suối Tút nằm trong khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở đất, đá.

Nước sông Mã qua địa bàn xã Tam Chung đang dâng cao.

Tại các khu vực này, xã Quang Chiểu đã bố trí lực lượng chức năng túc trực, thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến thời tiết, địa chất và nguy cơ sạt lở; đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện, địa điểm, sẵn sàng tổ chức di dời người dân khi có tình huống xảy ra.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh cũng được tăng cường.

Tại các hộ gia đình, việc chuẩn bị những vật dụng thiết yếu như nước uống, lương thực, thuốc thông thường, đèn pin, giấy tờ quan trọng và các vật dụng sinh hoạt cần thiết để sẵn sàng khi có lệnh sơ tán.

Xã Quang Chiểu tuyên truyền cho người dân về phương án phòng chống thiên tai, sẵn sàng phương án di dời khi có lệnh.

Đồng thời cắm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đá và ngập lụt, nhất là tại các ngầm tràn, suối, cầu tạm, khu vực có nước chảy xiết, nhằm cảnh báo người dân không đi vào vùng nguy hiểm khi mưa lũ xảy ra.

Mưa lớn vẫn đang tiếp diễn tại khu vực miền núi trên địa bàn tỉnh, lượng mưa phổ biến từ 50 đến hơn 100mm. Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, các địa phương đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động phương án di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đình Giang