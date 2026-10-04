Chủ động bảo đảm an toàn cho người dân sau sạt lở Na Lo, Na Niêng

Khu đồi Na Lo, Na Niêng, thôn Tân Lập, xã Đồng Lương đang tiếp tục có diễn biến sạt lở phức tạp, khó lường, đặc biệt khi xảy ra mưa lớn. Chính quyền địa phương đã sơ tán 34 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời triển khai các giải pháp phòng ngừa, hạn chế thiệt hại trong thời gian tới.

Ngày 4/10, UBND xã Đồng Lương cho biết, tình trạng sạt lở tại khu vực đồi Na Lo, Na Niêng, thôn Tân Lập tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là khi có mưa lớn, kéo dài.

Trong thời gian còn lại của mùa mưa bão năm 2026, khu vực này được cơ quan chức năng xác định có nguy cơ sạt lở ở mức cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và các công trình.

Cũng theo UBND xã Đồng Lương, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 13/9 đến ngày 19/9, sạt lở đất đã làm 9 ngôi nhà bị sập, đổ, hư hỏng. Hiện 34 hộ với 180 nhân khẩu phải sơ tán, di dời đến nơi an toàn.

Khu vực đồi Na Lo bị sụt lún do ảnh hưởng mưa kéo dài. Ảnh: UBND xã Đồng Lương cung cấp

Việc phải rời khỏi nơi ở ổn định khiến sinh hoạt của người dân bị xáo trộn, hoạt động sản xuất, lao động và nguồn thu nhập bị ảnh hưởng. Mức độ thiệt hại cụ thể về sinh kế của người dân vẫn đang được xã rà soát, thống kê.

Trường Mầm non Đồng Lương cũng nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ đối với an toàn của trẻ em và hoạt động dạy học. Sạt lở, sụt lún còn gây ách tắc tuyến đường tỉnh 530B, làm hư hỏng mặt đường tại một số vị trí, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lương Hoàng Văn Thanh thông tin, nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp. Xã Đồng Lương tiếp tục chủ động sơ tán người dân còn ở vùng nguy hiểm, tổ chức trực, theo dõi, cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trước mắt, xã tăng cường tuyên truyền để người dân nhận biết mức độ nguy hiểm, không tự ý quay trở lại khu vực có nguy cơ sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn; tổ chức rào chắn, kiểm soát người ra vào khu vực nguy hiểm, nhất là trong thời điểm xảy ra mưa lũ.

Lãnh đạo xã Đồng Lương kiểm tra các điểm sụt lún, sạt lở ở Na Lo, Na Niêng. Ảnh: UBND xã Đồng Lương cung cấp

Theo ông Thanh, UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất tại khu đồi Na Lo, Na Niêng, thôn Tân Lập, xã Đồng Lương theo Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 29/9/2026.

“Cùng với các giải pháp trước mắt, về lâu dài, xã đang khẩn trương phối hợp với các sở, ngành xây dựng phương án di dời, tái định cư và ổn định lâu dài cho các hộ dân bị ảnh hưởng sau sạt lở. Các chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai cũng đang được xã triển khai theo quy định.

Địa phương đồng thời phối hợp với các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Tài chính và các đơn vị liên quan theo dõi diễn biến sạt lở, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai”, ông Thanh nhấn mạnh.

Đặng Trung