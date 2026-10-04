Ra mắt mô hình điểm đồng bào công giáo tham gia bảo vệ môi trường

Sáng 4/10, Ủy ban MTTQ xã Công Chính tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” và ra mắt mô hình điểm “Đồng bào công giáo tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp” năm 2026.

Quang cảnh buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu và bà con giáo dân đã được tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế rác thải nhựa, phân loại và xử lý rác thải đúng quy định...

Việc ra mắt mô hình nhằm tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đồng bào công giáo trong bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan tại khu dân cư.

Các lực lượng tham gia dọn vệ sinh môi trường sau lễ mít tinh.

Ngay sau lễ mít tinh, các đại biểu và bà con giáo dân đã tham gia hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư thôn Thanh Yên và khuôn viên nhà thờ Thái Yên.

Trao tặng thùng đựng rác và mô hình “Ngôi nhà xanh thu gom rác thải tái chế” cho giáo xứ Thái Yên.

Dịp này, Ban Bác ái xã hội - Caritas Giáo phận Thanh Hóa đã trao tặng thùng đựng rác và 2 mô hình “Ngôi nhà xanh thu gom rác thải tái chế” cho giáo xứ Thái Yên.

Thanh Hường