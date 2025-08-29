Mua đèn năng lượng mặt trời ở đâu tại Hải Phòng

Hải Phòng, thành phố Hoa phượng đỏ đang chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ. Sau sáp nhập, Hải Phòng đang có nhiều dự án phát triển đặc biệt là năng lượng xanh. Là cái nôi của rất nhiều đơn vị nhập khẩu đèn năng lượng, phát triển tấm pin... tuy nhiên, hiện thực rất khó để tìm ra một đơn vị cung cấp đèn năng lượng mặt trời chất lượng cao, giá thành rẻ.

Đèn năng lượng mặt trời Phạm Đức Ngọc

Phamducngoc.com - Đơn vị cung cấp đèn năng lượng mặt trời chất lượng cao.

Xuất phát điểm là một blog chia sẻ về điện, đèn năng lượng, pin năng lượng mặt trời cùng những món đồ đơn giản. Phamducngoc.com nhận được sự quan tâm của những người yêu thích về điện, thiết bị và dần phát triển thành cung ứng dịch vụ với các sản phẩm thực sự hiểu và đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng. Sản phẩm chất lượng tốt, giá thành hợp lý là một trong những lý do mà các sản phẩm của đơn vị này chiếm được lòng tin của khách hàng.

Sản phẩm Đèn Năng Lượng Mặt Trời.

Nhu cầu về đèn năng lượng mặt trời tại Hải Phòng rất lớn, các khu công nghiệp, nhà dân và khu vui chơi luôn mong muốn lắp đặt đèn năng lượng với yêu cầu về tiết kiệm chi phí cao nhất, chất lượng nhất. Tuy nhiên, trước đây thực sự rất khó để có thể tìm được sản phẩm phù hợp. Với các cửa hàng ở xa thì khó có thể kiểm tra được mặt hàng chất lượng hay không. Chính vì thế xem tận tay, cầm trên tay và sử dụng thực tế mới có thể thực sự cảm nhận được chất lượng sản phẩm.

Hiện tại phamducngoc.com đang cung cấp chủ yếu một số mặt hàng đèn năng lượng bao gồm:

Sản phẩm phổ thông: Đèn công suất từ 100W đến 500W dành cho gia đình, ngõ xóm.

Với thiết kế đơn giản, phù hợp với nhu cầu sử dụng dành cho gia đình chiếu sáng các khoảng sân trong sân vườn, sân nhà và ngõ xóm cùng chi phí giá thành hợp lý. Tuy nhiên, khác với hầu hết các sản phẩm trên thị trường tập trung vào mẫu mã thiết kế đẹp, sản phẩm của phamducngoc.com cung cấp tập chung vào tính năng và sự bền bỉ

P100W

Sử dụng LED công suất cao tương đương cho độ sáng tuyệt vời bên trong sản phẩm là bộ pin LiFePO4 25.000mAH (2 Pin 32138) cho khả năng sử dụng bền, ổn định lên đến 10 năm sử dụng thoải mái. Chỉ với đặc điểm này đã khác hoàn toàn các sản phẩm khác trên thị trường hiện tại vốn đang sử dụng pin không rõ.

Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu sạc điện cho hệ thống đèn này chúng ta cũng cần một tấm pin chất lượng tương đương, theo đó tấm pin kích thước 350*630*17mm (6V/35W) với công nghệ mono mang lại hiệu suất cao nhất.

Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, tính toán để phù hợp với điều kiện thời tiết khắc nhiệt và đặc biệt thời tiết miền Bắc với khí hậu nóng, mùa đông rất lạnh thậm chí không có nắng trong nhiều ngày. mưa bão thường xuyên ... đã được nghiên cứu. Việc sử dụng kim loại nguyên khối và kính cường lực cho phép an toàn trong quá trình sử dụng, tránh han, hỏng hóc, ẩm nước và tản nhiệt tốt hơn.

Sản phẩm đèn chiếu sáng cao cấp.

Có nhiều khách hàng hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào đèn năng lượng mặt trời có thể thay thế hoàn toàn được cho đèn chiếu sáng sử dụng điện AC, điều này là một phần ở những sản phẩm giá rẻ hơn, chất lượng kém đặc biệt là pin lưu trữ Bởi vấn đề pin lưu trữ hiện tại rất khó kiểm định, ở bên trong và sử dụng một thời gian mới có thể hiểu được chất lượng khác biệt.

Với các sản phẩm công suất lớn, đèn năng lượng mặt trời sẽ cần phải đủ nguồn điện ( từ pin lưu trữ) để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện chiếu sáng và cần phải pin chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện từ đèn

Như trong hình là sản phẩm đèn pha cao cấp sử dụng điện năng lượng mặt trời cung cấp bởi phamducngoc.com, theo đó CHIP LED SMD 3030 (6000K) công suất cao cho độ sáng cực đại đi kèm với đó là phải sử dụng pin LifePO4 3.2V (30.000mAh) Loại pin 32140*2 và tấm pin 40W để sạc. Khi kết hợp các yếu tố đó với nhau để tạo thành một hệ đèn hoàn chỉnh sáng cao hơn, chất lượng bền bỉ với khung nhôm, kính cường lực... và các tiêu chuẩn an toàn trong quá trình sử dụng.

Bộ tích điện dành cho gia đình.

Ngoài nhu cầu chiếu sáng, nhu cầu sử dụng quạt tích điện từ pin năng lượng mặt trời hiện nay cũng đang được quan tâm. sản phẩm không chỉ phù hợp sử dụng trong trường hợp mất điện mà có thể sử dụng trong mọi trường hợp khác nhau, sử dụng hàng ngày (làm quạt nhẹ phòng điều hòa) hoặc quạt mát thông thường. Đây là một trong những sản phẩm ấn tượng của phamducngoc.com cùng nhóm nghiên cứu.

Bắt đầu từ 2023, khi tình trạng mất điện xảy ra thường xuyên do quá tải, việc sử dụng một bộ tích điện ở nhà là một giải pháp cực kỳ phù hợp. Nó giúp giảm giá thành tiền điện xuống một phần nhưng có thể sử dụng sử dụng hàng ngày, đáp ứng nhu cầu chiếu sáng và quạt mát là hai nhu cầu cấp thiết với cuộc sống hiện nay.

Mặc dù để chạy được điều hòa, chi phí là khá cao, nhưng với bộ tích điện mini mang lại cho người dùng khả năng sử dụng thường xuyên và ổn định, quạt mát và cực kỳ êm. Sử dụng ổn định không bị hỏng hóc vặt trong quá trình sử dụng là những ưu điểm mà hệ thống mang lại.

Chuẩn bị dụng cụ và thành phần làm hệ lưu trữ 12v cho gia đình

Giải pháp này ban đầu được đưa lên như một nghiên cứu nhỏ của nhóm, sau đó với sự đóng góp từ bạn đọc và thành viên, đã phát triển hoàn thiện hơn để người sử dụng dễ dàng sử dụng với quy tắc “cắm và hoạt động - Plug and play” để kể cả với người lớn tuổi, hoặc không rành về thiết bị điện cũng hoàn toàn có thể sử dụng.

Tính năng và sự tiện dụng.

Ứng dụng bộ sản phẩm này thực tế hơn khá nhiều, những người lớn tuổi ở nhà có một bộ điện năng lượng mặt trời sử dụng quạt và đèn chiếu sáng, nhà ở chung cư có một bộ nhỏ, nó vừa có tác dụng sử dụng hàng ngày nhưng cũng là phương án dự phòng trong lúc bão, mất điện" Bộ điện hoạt động không chỉ là quạt, đèn mà còn các thiết bị sử dụng chung như Modem wifi, sạc điện thoại, lọc không khí, hút mùi, đèn trong nhà... cũng đã được nhóm nghiên cứu và tích hợp và để hoạt động tốt nhất.

