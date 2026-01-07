Phụ nữ phường Đông Quang “Biến rác thải nhựa thành tiền”

Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường Đông Quang không ngừng gia tăng, trong đó rác thải nhựa chiếm tỷ lệ đáng kể. Chai nhựa, lon bia, giấy vụn, bìa carton... xuất hiện ở khắp các khu dân cư, nếu không được phân loại, thu gom hợp lý sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Xuất phát từ thực tế đó, Hội LHPN phường Đông Quang đã triển khai hiệu quả mô hình “Biến rác thải nhựa thành tiền”, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa tạo nguồn quỹ chăm lo cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phụ nữ phường Đông Quang thu gom, phân loại rác thải tái chế từ mô hình “Biến rác thải nhựa thành tiền”.

Phường Đông Quang hiện có 54 chi hội phụ nữ với 3.896 hội viên. Đây là lực lượng đông đảo, gắn bó chặt chẽ với từng khu dân cư, từng ngõ phố, từng hộ gia đình. Khi mô hình được phát động, các chi hội đã nhanh chóng vào cuộc bằng những cách làm linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Ban đầu, không ít người còn băn khoăn, cho rằng việc phân loại rác mất thời gian, thu gom phế liệu không mang lại giá trị kinh tế đáng kể. Thế nhưng, bằng sự kiên trì, trách nhiệm và tinh thần nêu gương của cán bộ, hội viên phụ nữ, những suy nghĩ ấy dần được thay đổi. Từng chai nhựa được rửa sạch, từng lon bia được gom gọn, từng tờ giấy vụn được phân loại cẩn thận. Rác không còn bị vứt lẫn lộn mà được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên có thể tái chế, tái sử dụng. Chính sự thay đổi trong nhận thức ấy đã tạo nên nền tảng vững chắc cho mô hình phát triển lâu dài.

Hằng tuần, tại nhiều khu dân cư trên địa bàn phường, hình ảnh chị em phụ nữ cùng nhau thu gom, phân loại rác tái chế đã trở nên quen thuộc. Từ những hội viên trẻ đến các bà, các mẹ đã nghỉ hưu, tất cả đều chung tay vì một mục tiêu chung. Có chi hội tổ chức thu gom theo ngày cố định trong tuần, có chi hội linh hoạt thu gom theo từng đợt, tùy điều kiện thực tế. Phế liệu sau khi được phân loại sẽ được bán gây quỹ, số tiền thu được tuy không lớn trong từng lần bán, nhưng khi cộng dồn theo thời gian lại trở thành nguồn quỹ ý nghĩa.

Từ nguồn quỹ ấy, Hội Phụ nữ phường Đông Quang đã kịp thời hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, học sinh nghèo vượt khó. Đó có thể là những suất quà nhỏ trong dịp lễ, tết, là những phần học bổng tiếp sức cho các em đến trường, hay là sự hỗ trợ thiết thực giúp chị em vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Mỗi món quà được trao đi đều mang theo tình cảm sẻ chia, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, làm ấm lòng người nhận và tiếp thêm động lực để họ vươn lên.

Không dừng lại ở ý nghĩa an sinh xã hội, mô hình “Biến rác thải nhựa thành tiền” còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Khi rác được phân loại ngay tại gia đình, lượng rác thải ra môi trường giảm đáng kể, tình trạng xả rác bừa bãi từng bước được hạn chế. Đường làng, ngõ phố trở nên sạch sẽ hơn, cảnh quan đô thị được cải thiện rõ rệt. Từ đó, phong trào “Xây dựng phường Đông Quang sáng - xanh - sạch - đẹp” không còn là khẩu hiệu mà trở thành hành động cụ thể, gắn liền với đời sống hằng ngày của mỗi người dân.

Mô hình đã tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực không chỉ trong hội viên phụ nữ mà còn lan tỏa ra toàn cộng đồng. Tính đến nay, kể từ khi phát động mô hình, tổng số tiền thu được từ việc bán phế liệu trên địa bàn phường Đông Quang đã đạt 132 triệu đồng. Đây là con số ấn tượng, phản ánh sự nỗ lực bền bỉ của các cấp hội phụ nữ và sự chung tay, góp sức của đông đảo hội viên, Nhân dân. Nhiều chi hội như Minh Thành, Yên Đoàn 2, Chiếu Thượng, Văn Nam, Văn Thắng... đã trở thành điểm sáng trong việc duy trì mô hình thường xuyên, hiệu quả, tạo nguồn quỹ ổn định để kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Mô hình đã chứng minh rằng, bảo vệ môi trường không phải là việc gì quá to tát, mà có thể bắt đầu từ những hành động rất gần gũi, rất đời thường.

Bà Mai Thị Ngọc Linh, Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Quang nhấn mạnh: “Mô hình “Biến rác thải nhựa thành tiền” không chỉ mang lại giá trị kinh tế để chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mà quan trọng hơn là góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Hội Phụ nữ phường Đông Quang sẽ tiếp tục xác định đây chính là mô hình trọng tâm, cần được duy trì và nhân rộng. Bên cạnh việc giữ vững nền nếp thu gom, phân loại rác, các cấp hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mô hình lan tỏa đến từng khu phố, từng hộ gia đình. Mục tiêu không chỉ là tăng nguồn quỹ hỗ trợ mà còn xây dựng thói quen sống xanh, trách nhiệm với môi trường trong mỗi người dân, để Đông Quang thực sự trở thành nơi đáng sống”.

Bài và ảnh: Trường Giang