Thời tiết ngày 8/1: Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục rét, có nơi dưới 6 độ C

Ngày và đêm 8/1, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, trong khi đó, Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì trạng thái rét, rét đậm.

Đắp chăn cho trẻ em ngủ trưa tại lớp học. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 8/1, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, trong khi đó, Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì trạng thái rét, rét đậm, vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối với nhiệt độ có nơi dưới 6 độ C.

Trên biển, hiện đặc khu Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6; đặc khu Phú Quý có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8-9; đặc khu Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo, ngày và đêm 8/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Đắk Lắk, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 3-5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-6m.

Ngoài ra, ngày và đêm 8/1, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm 9/1, vùng biển từ Gia Lai đến Đắk Lắk, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 8/1:

Phía Tây Bắc Bộ

- Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Ngày nắng, đêm không mưa, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Ngày nắng, đêm không mưa, trời rét đậm. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm, riêng phía Bắc trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 9-12 độ C, phía Nam 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi, trời lạnh; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3-4.

- Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ

- Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C./.

