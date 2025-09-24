MTTQ xã Thiệu Trung xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân trong kỷ nguyên số

Chiều 24/9, Đại hội đại biểu MTTQ xã Thiệu Trung lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trọng thể, với sự tham gia của 145 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân.

Đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Xã Thiệu Trung được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Thiệu Viên, Thiệu Lý, Thiệu Trung, Thiệu Vận và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 8 khu phố thuộc thị trấn Thiệu Hóa (trước đây là xã Thiệu Đô).

Trong thời gian qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, luôn gần gũi nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân xã Thiệu Trung đã tham gia đóng góp được hơn 50 tỷ đồng. Nhờ đó, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện. Toàn xã có 21 thôn đã được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025.

Cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo” hàng năm được triển khai sâu rộng. MTTQ xã đã tham gia huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 53 hộ gia đình khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hơn 3 tỷ 960 triệu đồng.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã thống nhất nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, góp phần xây dựng xã Thiệu Trung trở thành phường vào năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác mặt trận và các tầng lớp Nhân dân xã Thiệu Trung đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị trong nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Trung tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả nội dung lẫn phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò liên minh chính trị, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đồng thời, MTTQ xã đổi mới, nâng cao chất lượng triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát huy tính chủ động, tự quản của cộng đồng dân cư bằng cách làm phù hợp.

MTTQ xã phải giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác mặt trận hiện nay.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiệu Trung khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 66 uỷ viên; hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI.

