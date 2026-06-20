“Một vé trở về tuổi thơ” ở Làng Du lịch Yên Trung

Một ngày hè cuối tuần tại Làng Du lịch Yên Trung (xã Yên Trường), dưới sự hướng dẫn của cha mẹ, những đứa trẻ lần đầu được tham quan ngôi nhà mái ngói đỏ, ngắm nhìn hàng cau, giếng nước và các vật dụng sinh hoạt của người dân làng quê Bắc bộ xưa. Và cũng không ít người lớn dừng lại thật lâu trước một góc sân quê hay chiếc chum nước cũ kỹ để tìm lại những cảm xúc thân thuộc đã lâu không gặp lại.

Những trò chơi dân gian ở Làng Du lịch Yên Trung gợi nhớ về tuổi thơ của biết bao thế hệ người Việt.

Kể từ khi đưa vào khai thác từ năm 2020 đến nay, Làng Du lịch Yên Trung đã trở thành điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn cho các chuyến tham quan, nghỉ dưỡng. Cảnh quan sinh thái rộng mở với hồ nước, cây xanh và không khí trong lành, làng còn tạo được dấu ấn riêng nhờ việc khai thác các giá trị văn hóa truyền thống. Nổi bật trong đó là không gian “Nơi thời gian ở lại” - tái hiện những hình ảnh đặc trưng của làng quê Bắc bộ xưa, mang đến cho nhiều thế hệ du khách cảm giác gần gũi, thân thuộc trong miền ký ức của mình. Đó là cổng nhà cổ kính, là con đường lát gạch đỏ dẫn qua hàng cây xanh mát, là nếp nhà truyền thống với mái ngói rêu phong, cửa bức bàn, là khoảng sân quê thoáng rộng hay giếng nước từng gắn bó với đời sống sinh hoạt của biết bao thế hệ. Mỗi chi tiết được sắp đặt hài hòa trong không gian tổng thể, góp phần tái hiện một cách chân thực hình ảnh làng quê Bắc bộ xưa.

Có lẽ, giữa nhịp sống ngày càng phát triển, những hình ảnh ấy đang dần trở nên xa vắng trong đời sống thường ngày. Bởi vậy, khi bắt gặp lại trong một không gian được phục dựng công phu, nhiều du khách không khỏi xúc động. Có người nhớ về những ngày theo cha mẹ ra đồng, có người nhớ khoảng sân gạch nơi cả gia đình quây quần mỗi chiều hè, cũng có người nhớ về tiếng võng đưa kẽo kẹt dưới bóng cây trong những trưa nắng... Những ký ức tưởng chừng đã “ngủ quên” bỗng được đánh thức một cách tự nhiên.

Chị Nguyễn Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Gia đình tôi lựa chọn Làng Du lịch Yên Trung vì muốn các con có thêm trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất là không gian làng quê Bắc bộ ở đây. Nhiều hình ảnh khiến tôi nhớ về câu chuyện tuổi thơ của mình. Các con tôi cũng rất thích thú vì lần đầu tiên được nhìn thấy cối xay lúa, giếng nước hay những đồ vật từng gắn bó với cuộc sống của ông, bà ngày trước”.

Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện cảnh quan, đến với làng, du khách được tham gia các hoạt động trải nghiệm gắn với đời sống nông thôn. Đây cũng là điểm khác biệt giúp không gian “Nơi thời gian ở lại” trở nên sinh động hơn, thay vì chỉ là một khu vực trưng bày hay tham quan đơn thuần. Du khách có thể thử sức với những công việc quen thuộc của người nông dân như: xay lúa, giã gạo, kéo nước giếng hay tìm hiểu các công cụ sản xuất truyền thống. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản lại mang đến nhiều điều mới mẻ đối với thế hệ trẻ. Khi tận tay quay chiếc cối đá, chứng kiến những hạt lúa được tách vỏ để trở thành gạo, những câu chuyện, bài học về lao động, về giá trị của hạt gạo hay cuộc sống nông thôn vì thế được truyền tải một cách tự nhiên thông qua trải nghiệm thực tế.

Bên cạnh đó, những trò chơi như: kéo co, ô ăn quan, nhảy dây, bịt mắt bắt dê hay đi cầu khỉ... luôn mang đến bầu không khí vui tươi, sôi động ở không gian làng. Điều đáng quý là ở đó không có khoảng cách giữa các thế hệ. Người lớn cùng chơi với trẻ nhỏ, cha mẹ cùng con cái trải nghiệm những trò chơi từng gắn bó với tuổi thơ của mình. Giữa không gian làng quê yên bình, những tiếng cười giòn giã dường như làm cho ký ức tuổi thơ trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc điều hành Làng Du lịch Yên Trung, cho biết: “Chúng tôi luôn cố gắng mang đến cho du khách một không gian để trải nghiệm và cảm nhận những giá trị của làng quê Việt Nam. Nhiều người khi đến đây đều có chung cảm giác như được trở về tuổi thơ. Đó cũng là mục tiêu hướng tới khi xây dựng không gian này”.

Đối với nhiều gia đình, chuyến đi đến làng còn là dịp để các thế hệ cùng chia sẻ những câu chuyện về tuổi thơ, về cuộc sống làng quê và những giá trị đã nuôi dưỡng tâm hồn bao người Việt. Khi những đứa trẻ tò mò trước chiếc cối xay lúa hay thích thú với trò chơi dân gian, ông bà và cha mẹ lại có cơ hội kể cho các em nghe về một thời đã qua. Chính những khoảnh khắc ấy đã tạo nên giá trị khác biệt mà không phải điểm đến nào cũng có được.

Có lẽ bởi vậy mà sau khi rời Làng Du lịch Yên Trung, điều còn đọng lại trong lòng du khách không hẳn là ấn tượng về những tiện ích của khu nghỉ dưỡng, mà chính là cảm giác bình yên, được sống lại những ký ức đẹp của một thời tuổi thơ. Giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả, đôi khi một chuyến đi đáng nhớ lại chỉ đơn giản là cơ hội để mỗi người tìm về những điều thân thuộc nhất trong tâm hồn mình.

Bài và ảnh: Hoài Anh