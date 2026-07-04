Một năm chính quyền địa phương 2 cấp: Những tín hiệu vui ở xã Quảng Ninh

Quảng Ninh là một trong những địa phương thích ứng và thực hiện tốt việc vận hành chính quyền mới sau sáp nhập. Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn Thị Sơn là 1 trong 10 cá nhân vừa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong dịp Thanh Hóa tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp vào đầu tháng 6 vừa qua.

Người dân xã Quảng Ninh đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Rặng phi lao thơ mộng, một dải bờ biển 1,8km chạy dài với bãi cát vàng thoai thoải. Ngay phía Bắc là vùng biển Nam Sầm Sơn đang phát triển năng động. Nằm ở phía Nam không xa là hệ thống nhà hàng, khách sạn của Khu Du lịch biển Tiên Trang. Tiềm năng vùng ven biển ấy đã được Đảng ủy, chính quyền xã Quảng Ninh nhận thấy là cơ hội để khơi dậy phát triển du lịch. Sau hơn 1 tháng vận hành bộ máy chính quyền mới, giữa tháng 8/2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quảng Ninh lần thứ nhất đã đưa Chương trình phát triển du lịch ven biển thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2025-2030.

Sau khi nghiên cứu cơ chế, kêu gọi và khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư, những tín hiệu vui đã đến. Chủ đầu tư, ông Lê Văn Tùng, Giám đốc Công ty CP Chế biến hải sản Hoa Thiên Bảo, cho biết: "Xã động viên, kêu gọi, doanh nghiệp chúng tôi có thêm động lực đầu tư. Ngoài những hạng mục du lịch ban đầu, chúng tôi đã ký kết hợp tác với một doanh nghiệp lớn trong tỉnh, đang thuê thiết kế và xin các thủ tục để đầu tư khu nghỉ dưỡng tại vùng biển quê nhà". Thời gian hoạt động của bộ máy chính quyền mới chưa dài, dự án nghỉ dưỡng cũng đang trong quá trình khởi động, nhưng cũng đã cho thấy những tín hiệu vui trong chủ trương thu hút đầu tư phát triển du lịch. Một vùng biển đẹp, còn khá hoang sơ đang có cơ hội khơi dậy tiềm năng, mang theo kỳ vọng phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Một chương trình trọng tâm khác được đề ra trong nghị quyết đại hội Đảng bộ xã là phát triển nông nghiệp hàng hóa hiện đại. Theo đó đến năm 2030, xã xây dựng 210ha lúa chất lượng cao và cây trồng hàng hóa thâm canh. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Hà: "Ngay sau đại hội, xã đã thành lập HTX, vận động nông dân tham gia chương trình. Vụ lúa đầu tiên, đã có 16ha lúa thuần chất lượng cao và 4ha ớt liên kết sản xuất hình thành. Dự kiến đến hết năm 2026, vùng trồng chuyên canh này sẽ được nâng lên 30ha".

Một năm vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp ở Quảng Ninh, xã đã thực hiện thành công nhiều chương trình, kế hoạch. Nổi bật trong 6 tháng đầu năm đã có 14 doanh nghiệp được thành lập mới, vượt kế hoạch cả năm. Hàng chục cơ sở chuyên sản xuất nội thất thuộc xã Quảng Nhân (cũ) tiếp tục duy trì phát triển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Những tín hiệu vui ấy là cả quá trình thích ứng và vượt khó của địa phương. Như chia sẻ của Phó Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Hà, riêng khâu giải quyết thủ tục hành chính, tháng đầu tiên khi chính quyền xã mới đi vào vận hành, gần 200 bộ hồ sơ bị sai hoặc chưa chuẩn phải làm lại. "Khoảng 6 - 7 tháng đầu tiên, cán bộ xã gần như không có ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật. Bản thân tôi vừa làm công tác lãnh đạo, nhưng cũng xuống giải quyết các công việc cùng anh chị em. Tất cả động viên nhau phải đoàn kết và chịu khó học hỏi, lãnh đạo phải đồng hành và động viên anh em", đồng chí Phạm Văn Hà tâm sự.

Phóng viên có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Ninh những ngày cuối tháng 6, cảm nhận rõ không khí khẩn trương giải quyết công việc của cán bộ công chức tại đây. Khu hội trường rộng lớn của xã Quảng Hải (cũ) được cải tạo để làm nơi đón tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính. Đồng chí Phạm Công Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Ninh tranh thủ thời gian, trực tiếp ngồi cùng nhân viên giải quyết các thủ tục cho người dân.

Tại đây, khi vừa được trả kết quả thủ tục hành chính, chị Lê Thị Anh, 27 tuổi, ở thôn Bồi Nguyên, chia sẻ: "Tôi đến làm thủ tục khai tử cho mẹ đẻ. Chỉ phải chờ đến lượt ít phút, sau khi trình bày, thêm 15 phút sau, các cán bộ đã giải quyết xong thủ tục. So với trước kia giờ hiện đại và nhanh hơn nhiều".

Với 7 cán bộ, tuy vẫn còn thiếu so với quy định nhưng trung tâm đã đáp ứng được nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp địa phương. "Mỗi ngày có từ 200 đến 300 lượt người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến trung tâm giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính. Trung bình hàng ngày có khoảng 50 thủ tục hành chính được trung tâm giải quyết thành công", đồng chí Phạm Công Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Ninh cho biết.

Thống kê từ Đảng ủy xã Quảng Ninh, sau 9 tháng đầu vận hành chính quyền mới, trung tâm phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 4.834 thủ tục hành chính vừa trực tuyến vừa trực tiếp. Với sự nỗ lực thích ứng, toàn xã đã giải quyết 100% thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Chiều 30/6, xã Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định sắp xếp thôn, trao quyết định phân công nhiệm vụ cho các cán bộ thôn. Đây được coi là bước quan trọng để kiện toàn bộ máy cơ sở sau lần sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới vận hành tập trung, thông suốt.

Bài và ảnh: Hà Giang