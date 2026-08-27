Moscow và Damascus nhất trí về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa vừa có cuộc điện đàm, thảo luận về quan hệ song phương và tương lai các cơ sở quân sự của Nga tại Syria. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Moscow và Damascus đang thúc đẩy việc định hình lại quan hệ sau khi chính quyền Bashar al-Assad bị lật đổ.

Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Điện Kremlin ở thủ đô Moscow, ngày 15/10/2025. Ảnh: Reuters.

Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm ngày 26/8, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình và triển vọng quan hệ Nga-Syria, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tăng cường đối thoại chính trị và hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, nhân đạo và một số lĩnh vực khác. Tổng thống Putin tái khẳng định Nga phản đối các cuộc tấn công của Israel và những hành động mà Moscow cho là vi phạm chủ quyền Syria, nhấn mạnh sự ủng hộ thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Syria cũng như các nỗ lực tạo điều kiện cho sự ổn định lâu dài và phục hồi sau xung đột.

Một nội dung đáng chú ý trong cuộc điện đàm là việc hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của bản ghi nhớ ký ngày 9/8 về tái tổ chức căn cứ không quân Khmeimim và cơ sở hậu cần hải quân Tartus của Nga tại Syria.

Theo thỏa thuận, các cơ sở dân sự tại hai địa điểm này sẽ được chuyển giao cho Damascus quản lý, trong khi các cơ sở quân sự của Nga sẽ được chuyển đổi thành những trung tâm huấn luyện và nâng cao năng lực chung. Công việc tái cơ cấu dự kiến hoàn tất trong vòng 3 tháng.

Căn cứ không quân Khmeimim tại Syria. Ảnh: Tass.

Khmeimim và Tartus có vị trí chiến lược đối với Nga trong việc duy trì hiện diện và ảnh hưởng tại Trung Đông cũng như khu vực Bắc Phi. Trong cuộc nội chiến kéo dài 13 năm ở Syria, Moscow là đồng minh quan trọng của cựu tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời mở rộng sự hiện diện quân sự tại hai cơ sở này.

Sau khi lực lượng do ông al-Sharaa lãnh đạo lật đổ chính quyền Assad, tương lai các căn cứ Nga trở thành một trong những vấn đề trọng tâm trong quan hệ giữa Moscow và chính quyền mới tại Damascus. Hai bên đã tiến hành đàm phán trong khoảng 18 tháng trước khi đạt được thỏa thuận hồi đầu tháng này.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua/Al Jazeera.