Moscow để ngỏ khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Nga, Mỹ, Trung Quốc

Ngày 6/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, Nga không loại trừ khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc, song cho biết ý tưởng này hiện mới dừng ở mức thảo luận và chưa chuyển sang giai đoạn chuẩn bị.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Tass.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, ông Ryabkov cho rằng trước khi tiến tới một cuộc gặp ở cấp cao nhất, các bên cần xác định rõ nội dung, mục tiêu và những kết quả có thể đạt được. Theo ông, các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao tự thân đã có ý nghĩa quan trọng và có thể phát đi những tín hiệu tích cực.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga đồng thời lưu ý đây sẽ là một khuôn khổ chưa từng được triển khai, bởi lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc chưa từng có cuộc gặp thượng đỉnh ba bên. Ông khẳng định không loại trừ khả năng tổ chức, nhưng hiện chưa có thêm thông tin cụ thể về công tác chuẩn bị.

Trong khi đó, Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov, cho biết Moscow đang tính đến khả năng thu xếp cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) nếu điều kiện cho phép.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình , Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin. ẢNh: Wion.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin cũng dự kiến có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị. Nội dung cuộc trao đổi giữa lãnh đạo Nga và Mỹ, nếu diễn ra, sẽ phụ thuộc vào thời lượng cuộc gặp.

Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 dự kiến diễn ra ngày 18-19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Với vai trò chủ nhà APEC 2026, Trung Quốc dự kiến tổ chức khoảng 300 cuộc họp và sự kiện trong năm, trong đó có hơn 10 hội nghị bộ trưởng và hoạt động cấp cao.

Việc Moscow công khai để ngỏ khả năng đối thoại ba bên diễn ra trong bối cảnh Nga, Mỹ và Trung Quốc đều duy trì các kênh tiếp xúc song phương, trong khi sự phối hợp và cạnh tranh giữa ba nước tiếp tục có tác động đáng kể đến các vấn đề an ninh, kinh tế và quan hệ quốc tế.

Lê Hà.

Nguồn: Tass, Reuters