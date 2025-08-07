Mở hướng làm giàu từ nuôi cầy hương

Cầy hương, hay còn gọi cầy vòi, chồn hương, cầy vòi hương, là động vật hoang dã quý hiếm, nay được thuần dưỡng, cho phép nuôi nhốt nhưng phải đăng ký với chính quyền địa phương và được chứng nhận quản lý của cơ quan kiểm lâm. Khoảng 3 - 4 năm trở lại đây hàng chục mô hình nuôi con nuôi đặc sản này phát triển, mở ra hướng làm giàu mới cho nhiều hộ gia đình trên địa bàn Thanh Hóa.

Hệ thống chuồng nuôi chồn hương của anh Lê Văn Hùng ở xã Hoằng Lộc.

Tại thôn Tây Anh Vinh, xã Hoằng Lộc, mô hình nuôi chồn hương của anh Lê Văn Hùng luôn duy trì hàng trăm cá thể. Được đầu tư từ năm 2022, tuy gặp một số trục trặc về kỹ thuật giai đoạn đầu, nhưng anh đã nhanh chóng tích lũy, học tập thêm kinh nghiệm, nhân nuôi thành công. Tại khu chuồng nuôi được xây dựng áp phía sau gian bếp gia đình, gần 100 đôi chồn bố mẹ vẫn sinh sản đều. Theo anh, chỉ sau 3 tháng nuôi, khi tách mẹ, một cặp chồn con đem bán giống cũng có giá trị từ 10 đến 12 triệu đồng. Do được giới thiệu trên mạng xã hội và tham gia các hội nhóm, nên không chỉ khách hàng trong tỉnh, mà ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã về tham quan, mua giống để nhân đàn. Những năm qua, anh đều xuất bán khoảng 300 con chồn giống, đồng thời phát triển lên 150 ô chuồng, luôn duy trì nuôi khoảng 200 chồn thương phẩm.

Hàng ngày, phân chồn được thu gom, làm thức ăn cho cá rô phi dưới ao nhà. Khoảng 1 tuần, anh lại kéo cá cho chồn ăn để bổ sung nguồn protein. Ngoài ra, chuối, các loại hoa quả và phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho chồn đều rất dễ tìm ở địa phương với giá rẻ.

“Sau khi đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc về, tôi quyết tâm lập nghiệp tại quê hương. Thử một số lĩnh vực và làm nhiều nghề, nhưng đều không thành công. Khi tìm hiểu có chồn hương đang trở thành con nuôi hiệu quả, tôi quyết định đầu tư. Đến nay đã thành công vượt trội, tôi khẳng định đây là giống con nuôi tối ưu, ở địa phương không con gì hiệu quả bằng”, anh Hùng cho biết.

Cùng với trồng hoa phong lan và một số hoạt động sản xuất khác, mỗi năm anh Hùng có thu nhập gần 1 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 4 lao động.

Mô hình nuôi chồn hương lớn nhất Thanh Hóa hiện nay thuộc gia đình ông Đào Phan Tuấn ở xã Thọ Phú với doanh thu lên đến 7 tỷ đồng mỗi năm. Ngay từ đầu cổng trang trại, ông đã trưng biển lớn, có mã số cấp phép cơ sở nuôi của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa để minh chứng cho tính hợp pháp. Các khu chuồng lợp tôn xốp được ông xây dựng ven một hồ nước lớn, không gian thoáng đãng. Trong mỗi chuồng được lắp đặt hệ thống quạt thông gió, điều hòa để giữ nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, phù hợp với điều kiện phát triển của cầy.

Theo ông Tuấn, nhận thấy tiềm năng kinh tế của loài vật nuôi mới này, vợ chồng ông đã đi hàng chục mô hình của các tỉnh để tìm hiểu, học tập kinh nghiệm. Đến năm 2020 ông đầu tư chuồng trại, mua về 100 đôi cầy bố mẹ để nhân đàn. Quá trình nuôi, ông luôn duy trì thông tin hàng ngày với các cơ sở cung cấp giống để được hướng dẫn kỹ thuật, xử lý các yếu tố phát sinh. Chỉ ít tháng, ông đã nhanh chóng chiếm lĩnh được các khâu kỹ thuật nuôi, đàn cầy bố mẹ bắt đầu sinh sản.

Đến năm 2023, ông đã phát triển lên 500 cặp bố mẹ, ngoài bán con giống, ông còn để lại nuôi thương phẩm, trở thành vật nuôi siêu lợi nhuận. Theo ông, mỗi năm một cặp bố mẹ sinh sản trung bình 2 lứa, mỗi lứa thường 3 - 4 con. Chồn con nuôi lớn chừng 3 - 4kg, có thể xuất bán thương phẩm với giá trị hơn chục triệu đồng mỗi con. Cũng theo chia sẻ của ông, nhiều năm qua giá chồn hơi dao động 3 đến 4 triệu đồng/kg, nhưng luôn trong tình trạng không đủ hàng bán cho thương lái, bởi nhu cầu thị trường rất lớn. Nhiều hệ thống nhà hàng còn hẹn đặt trước để có nguồn hàng thường xuyên.

Thức ăn của chồn hương là những nông sản, phụ phẩm nông nghiệp sẵn có ở các làng quê. Tại trang trại ông Tuấn, chuối chín là loại thức ăn chính, mỗi con chồn trưởng thành ăn hết khoảng 2 quả mỗi ngày. Ngoài trồng được, ông còn nhập từng buồng chuối xanh với giá rất rẻ, để chín cho chồn ăn. Dứa gai, bầu bí, mít, cơm nguội, cháo nấu đặc... cũng trở thành thức ăn giá rẻ của chồn hương. Điều đáng nói, chất thải của chồn rất ít, không phát tán mùi khó chịu nên hàng trăm cá thể nuôi nhốt vẫn bảo đảm môi trường.

Đến nay, ông đã đầu tư hơn 7 tỷ đồng gây dựng trang trại, chuồng nuôi và hạ tầng sản xuất, song mỗi năm thu về khoảng 7 tỷ đồng doanh thu, nên đây trở thành cơ sở chăn nuôi siêu lợi nhuận. Theo hạch toán của ông, để chồn tăng trưởng 1kg, chỉ mất khoảng 300 nghìn đồng đầu tư, nhưng giá mỗi kg chồn thương phẩm trung bình lên đến 2 triệu đồng.

Thông tin từ Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa cho biết, toàn tỉnh hiện có khoảng 20 cơ sở nuôi chồn hương, hiện đều cho hiệu quả kinh tế cao hơn hàng chục lần các vật nuôi truyền thống. Nuôi chồn hương tận dụng được các loại nông sản, phụ phẩm nông nghiệp rẻ tiền, thậm chí không mất tiền mua ở các vùng quê làm thức ăn nên có tiềm năng phát triển rất lớn. Qua nhiều mô hình thành công, đã cho thấy sự phù hợp với khí hậu, điều kiện nuôi nhốt ở Thanh Hóa của loại vật nuôi mới này.

Bài và ảnh: Linh Trường