Mô hình “Biên giới bình yên - xã không xuất, nhập cảnh trái phép”

Với hơn 28km đường biên giới giáp Lào và có Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, nhiều đường mòn, lối mở, xã Na Mèo tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, nhất là nguy cơ xuất, nhập cảnh trái phép. Do vậy, từ tháng 6/2026, Công an xã Na Mèo đã tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng mô hình “Biên giới bình yên - xã không xuất, nhập cảnh trái phép”. Sau 2 tháng triển khai, mô hình bước đầu phát huy hiệu quả, huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới.

Người dân xã Na Mèo vừa sản xuất, vừa góp phần nắm tình hình, giữ gìn an ninh khu vực biên giới.

Xã Na Mèo hiện có 4 bản, nơi đây tập trung 4 dân tộc anh em sinh sống gồm Mông, Thái, Mường, Kinh. Một trong những điểm nổi bật của mô hình là công tác tuyên truyền được triển khai theo hướng gần dân, sát địa bàn, đa dạng về hình thức. Công an xã Na Mèo phối hợp với cán bộ các bản trực tiếp đến từng hộ dân, nhất là các hộ dân có nương rẫy, chòi canh tác giáp biên, để tuyên truyền pháp luật về xuất, nhập cảnh và hướng dẫn người dân nhận diện thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của các đối tượng tội phạm. Đồng thời, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

Ông Phạm Văn Duyên bản Na Mèo, được giao nhiệm vụ bảo vệ cột mốc 326, là một trong những người tích cực tham gia giữ gìn an ninh khu vực biên giới. Gia đình ông có diện tích đất nông nghiệp tiếp giáp với bản Đơi thuộc cụm Mường Xôi, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) nên ông thường xuyên có mặt tại khu vực này.

“Qua công tác tuyên truyền của lực lượng công an và bộ đội biên phòng, tôi cũng như con cháu trong gia đình nhận thức rõ việc xuất, nhập cảnh trái phép là hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, nếu phát hiện người lạ hoặc những dấu hiệu bất thường, chúng tôi chủ động thông tin ngay cho lực lượng chức năng”, ông Duyên chia sẻ.

Từ những người trực tiếp sinh sống, sản xuất ở khu vực giáp biên, người dân đang trở thành những “tai mắt” giúp lực lượng chức năng nắm tình hình ngay từ cơ sở. Thiếu tá Phạm Văn Hợp, Trưởng Công an xã Na Mèo, khẳng định: "Các hộ dân có chòi, nương rẫy giáp biên chính là những “tai mắt”, những “cột sóng di động” phục vụ đắc lực cho lực lượng công an trong phát hiện, ngăn chặn hành vi xuất, nhập cảnh trái phép”.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, Công an xã Na Mèo phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực đường biên, mốc giới, đường mòn, lối mở và các địa bàn trọng điểm; phân công cán bộ phụ trách địa bàn, tăng cường điều tra cơ bản, chủ động nắm tình hình liên quan đến hoạt động xuất, nhập cảnh. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao lưu và trao đổi hàng hóa theo đúng quy định, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh (Công an tỉnh) đã phối hợp với Công an xã Na Mèo trao tặng 166 giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào miễn phí cho người dân. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân khu vực biên giới đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa đúng quy định pháp luật.

Ông Lê Văn Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo, đánh giá: “Sau 2 tháng triển khai mô hình, ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào các dân tộc trên địa bàn được nâng lên rõ rệt. Nhìn chung, tình hình địa bàn Na Mèo cơ bản ổn định, chưa phát hiện vụ việc hay hoạt động môi giới xuất, nhập cảnh trái phép. Người dân chủ động hơn trong tố giác hành vi vi phạm, không tiếp tay, không đưa dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép. Sự phối hợp giữa công an, biên phòng, hải quan và các ban, ngành, đoàn thể ngày càng chặt chẽ, góp phần phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa những tình huống phát sinh.

Giữa núi rừng phía Tây Thanh Hóa, mô hình “Biên giới bình yên - xã không xuất, nhập cảnh trái phép” đang từng bước phát huy sức mạnh của Nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Hoàng Mai