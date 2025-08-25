Mở bán Dự án Ruby Park: Chuẩn sống hiện đại với tiện ích đa dạng

Thị trường bất động sản Long Biên tiếp tục sôi động với sự ra mắt của dự án Ruby Park Long Biên. Không chỉ đơn thuần là một khu căn hộ, Ruby Park còn kiến tạo không gian sống chuẩn hiện đại, nơi cư dân được tận hưởng đầy đủ tiện ích ngay ngưỡng cửa. Ruby Park hứa hẹn trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm chốn an cư chất lượng, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư bền vững.

Ruby Park Long Biên - Điểm sáng trên bản đồ bất động sản phía Đông Hà Nội

Chung Cư Ruby Park khu căn hộ cao cấp giá bình dân do Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Thăng Long – Việt Nam làm chủ đầu tư. Vị trí dự án nằm tại 319 đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội. Ruby Park Long Biên không đơn thuần là một dự án căn hộ, mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng sống mới cho khu vực phía Đông Hà Nội.

Ngay từ khi công bố, Ruby Park đã thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng và giới đầu tư nhờ sở hữu nhiều lợi thế vượt trội. Dự án là nơi giao hòa lý tưởng giữa thiên nhiên trong lành và sự kết nối đô thị linh hoạt. Ruby Park Long Biên ra mắt thị trường, nhanh chóng khẳng định vị thế là dự án nổi bật, mang đến chuẩn mực sống hiện đại cùng hệ thống tiện ích đa dạng hiếm có. Bên cạnh đó còn mở ra cơ hội đầu tư sinh lời bền vững trong bối cảnh bất động sản Long Biên đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Vị trí đắc địa – Kết nối thuận tiện, nâng tầm giá trị

Ruby Park Long Biên tọa lạc tại 319 đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội. Đây là khu vực đang phát triển năng động và được quy hoạch đồng bộ. Từ Ruby Park, cư dân chỉ mất khoảng 10–15 phút để di chuyển vào trung tâm Hoàn Kiếm, đồng thời dễ dàng kết nối tới các tỉnh lân cận qua quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng hay đường vành đai.

Không chỉ thuận lợi về giao thông, xung quanh Ruby Park còn hội tụ đầy đủ tiện ích ngoại khu như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên,... Tất cả tạo nên môi trường sống lý tưởng vừa tiện nghi, vừa gần gũi với thiên nhiên. Vị trí đắc địa này không chỉ nâng cao chất lượng sống cho cư dân mà còn đảm bảo giá trị bất động sản luôn gia tăng theo thời gian.

Không gian sống xanh lý tưởng

Dự án Ruby Park được xây dựng trên diện tích 13.230 m2 quy mô gồm 3 tòa căn hộ cao 22 tầng, với 4 tầng hầm thông nhau khối đế. Ruby Park Long Biên sẽ cung cấp ra thị trường gần 1000 căn hộ với diện tích đa dạng từ 45m2 - 95m2. Dự án mang phong cách thiết kế hiện đại, đề cao tính tiện nghi, thông minh và hài hòa với không gian sống đô thị. Tổng thể kiến trúc không chỉ tập trung vào các khối nhà ở, mà còn khéo léo kết hợp giữa mảng xanh, tiện ích và khu cảnh quan nhằm kiến tạo một môi trường sống khép kín, an toàn mà vẫn cởi mở, thoáng đãng.

Mỗi chi tiết trong thiết kế của Chung Cư Ruby Park đều hướng đến sự tiện nghi và trải nghiệm sống cao cấp. Với diện tích công viên và hồ nước rộng lớn, cư dân có thể tận hưởng bầu không khí trong lành và khám phá nhiều trải nghiệm thú vị hàng ngày. Ruby Park còn đáp ứng toàn bộ nhu cầu sống của người dân thủ đô, bao gồm dịch vụ y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và cả giải trí cũng như mua sắm. Hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cùng với nhiều tiện ích đa dạng giúp cư dân có thể tận hưởng cuộc sống đầy đủ và thoải mái ngay trước thềm nhà.

Cơ hội đầu tư sinh lời bền vững

Bên cạnh lợi thế an cư, Ruby Park Long Biên còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn. Thực tế cho thấy, giá bất động sản tại Long Biên đang có xu hướng tăng lên, đặc biệt là khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Với mức giá cạnh tranh nhưng chất lượng vượt trội, Ruby Park hứa hẹn mang lại khả năng sinh lời cao trong tương lai.

Nhu cầu thuê nhà tại khu vực Long Biên cũng đang gia tăng, nhờ sự phát triển của hệ thống hạ tầng. Điều này giúp thanh khoản của căn hộ Ruby Park luôn duy trì ở mức cao, dễ dàng cho thuê hoặc chuyển nhượng.

Ruby Park, với lợi thế vị trí chiến lược, thiết kế hiện đại và tiện ích vượt trội, chắc chắn sẽ thu hút đông đảo khách hàng, từ những gia đình trẻ muốn sở hữu căn hộ đầu tiên, cho tới các nhà đầu tư muốn nắm bắt cơ hội sinh lời bền vững. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về dự án cần được tư vấn, bạn có thể liên hệ vào thông tin bên dưới.

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 319 Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, Hà Nội

- Điện thoại: 0926 272 888

- Email: diaochanoi24h@gmail.com

- Website: https://ruby-park.vn/

