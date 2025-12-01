Mít tinh hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS và Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025

Ngày 01/12, tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Sơn, ngành y tế tỉnh Thanh Hóa phối hợp với xã Quan Sơn tổ chức Mít tinh hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS; Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (01/12).

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Trong 35 năm nỗ lực phòng chống HIV/AIDS, Việt Nam đã đạt nhiều bước tiến quan trọng. Tại Thanh Hóa, công tác phòng, chống HIV/AIDS tiếp tục khẳng định vai trò của ngành y tế đến chính quyền và cộng đồng. Những kết quả đáng ghi nhận trong điều trị, dự phòng và giảm kỳ thị đã tạo nền tảng quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Tính đến ngày 14/11/2025 toàn tỉnh ghi nhận 9.342 người nhiễm HIV lũy tích; trong đó 4.741 người vẫn đang sống và quản lý điều trị, bao gồm 544 người có địa chỉ ngoài tỉnh.

Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh phát hiện 104 ca nhiễm mới; hơn 3.063 trường hợp đã tử vong do HIV/AIDS.

Hệ thống điều trị ARV được duy trì tại 36 cơ sở, bảo đảm cho 4.152 bệnh nhân được điều trị thường xuyên, trong đó 3.489 bệnh nhân điều trị tại cộng đồng.

Chương trình điều trị Methadone tiếp tục bao phủ tại 26 cơ sở và 11 điểm cấp phát, phục vụ 1.225 bệnh nhân, trong đó 95% bệnh nhân nghiện có HIV được điều trị ARV.

Bên cạnh đó, dịch vụ dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) được duy trì tại 9 phòng khám với 1.570 khách hàng thường xuyên, góp phần quan trọng trong việc giảm ca nhiễm mới.

Đại diện Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Sơn, phát biểu hưởng ứng.

Với chủ đề năm 2025 “Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS”, lễ mít tinh nhấn mạnh vai trò quan trọng của sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và cộng đồng trong việc triển khai các giải pháp phòng ngừa, can thiệp giảm hại và nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV.

Tiến sĩ Hoàng Bình Yên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Hoàng Bình Yên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Sau 35 năm ứng phó với HIV/AIDS, Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng. Tại Thanh Hóa, công tác phòng, chống HIV/AIDS tiếp tục là điểm sáng với sự vào cuộc tích cực của các trung tâm y tế, các tổ chức xã hội và sự đồng lòng của cộng đồng. Tuy nhiên, dịch HIV vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Ngành y tế đề nghị các cấp chính quyền và cơ sở y tế tiếp tục tăng cường truyền thông phù hợp với đặc thù miền núi; mở rộng tiếp cận dịch vụ tư vấn, xét nghiệm và điều trị HIV/AIDS; bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc ARV; hỗ trợ người bệnh tuân thủ điều trị và tạo điều kiện để họ hòa nhập cộng đồng.

Quang cảnh lễ mít tinh.

Lễ mít tinh là hoạt động ý nghĩa trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025, góp phần lan tỏa thông điệp “Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS”, kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong việc phòng ngừa, giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; góp phần thực hiện thành công mục tiêu chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030.

Tô Hà