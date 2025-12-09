Minh Sơn đẩy mạnh cải cách hành chính

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, xã Minh Sơn đang nỗ lực triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), hướng tới xây dựng chính quyền điện tử và dần chuyển sang chính quyền số, giảm thiểu việc sử dụng giấy tờ, phục vụ người dân tốt hơn.

Lãnh đạo xã Minh Sơn kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm PVHCC xã.

Sau sáp nhập, xã Minh Sơn có 40 thôn với diện tích tự nhiên 81,77km2, quy mô dân số 29.388 người và 1.128 đảng viên, tham gia sinh hoạt ở 63 đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Trong những ngày đầu đi vào hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, Minh Sơn phải đối mặt với nhiều khó khăn như địa bàn rộng, hạ tầng hạn chế, cán bộ chưa quen địa bàn mới; thủ tục hành chính (TTHC) còn chồng chéo; người dân ở các bản xa trung tâm phải đi hàng chục km mới đến được trụ sở UBND xã. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về CCHC chưa sâu rộng ở một số đơn vị; tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến không cao; hạ tầng viễn thông hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác CCHC. Vì vậy, ngay sau khi được thành lập, UBND xã đã chú trọng việc tuyên truyền về CCHC với nhiều hình thức linh hoạt như tổ chức các buổi lồng ghép tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số, trách nhiệm công vụ... tại các thôn, bản; đăng tin, bài trên trang thông tin điện tử của xã, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân về công tác CCHC.

Chủ tịch UBND xã Minh Sơn Đỗ Đức Ngọc cho biết: “UBND xã đã chủ động ban hành kế hoạch CCHC giai đoạn 2025-2030 với các giải pháp trọng tâm như: Xây dựng bộ phận một cửa, ứng dụng công nghệ số, lắng nghe góp ý của người dân và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Khảo sát đến cuối tháng 11/2025 cho thấy, chỉ số hài lòng của người dân đạt 89,3% (tăng 25,5% so với trước sáp nhập) và hơn 92% người dân đánh giá cao thái độ phục vụ của cán bộ”.

Về cải cách thể chế, xã đã ban hành đầy đủ kế hoạch công tác tư pháp, tham gia góp ý vào các văn bản quy phạm pháp luật và công khai các văn bản trên Cổng thông tin điện tử của xã. Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã hoạt động hiệu quả, tập trung vào chuyển đổi số, với 383 TTHC được áp dụng, trong đó gần 300 là thủ tục toàn trình trực tuyến. 100% TTHC được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính cấp xã; 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến thông suốt và toàn bộ hồ sơ, tài liệu công việc được tạo lập và xử lý trên môi trường điện tử. Từ ngày 1/7 đến 30/11, trung tâm tiếp nhận, giải quyết 3.329 hồ sơ, trong đó, 100% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trước và đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%, không có kiến nghị về TTHC, cho thấy sự hài lòng bước đầu của người dân.

Ông Trịnh Xuân Quyết ở thôn Trụ Sở chia sẻ: "Đến trung tâm PVHCC để đăng ký làm giấy khai sinh cho cháu nội, tôi được cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhiệt tình hướng dẫn sử dụng cổng dịch vụ công. Nếu thành thạo, chúng tôi có thể liên hệ làm việc từ xa, đến ngày, giờ hẹn trả kết quả thì đến lấy giấy tờ, tiết kiệm được thời gian đi lại".

UBND xã đã đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng hệ thống tập trung của tỉnh cho 100% văn bản, hồ sơ, chữ ký số và quản lý điều hành. Để hỗ trợ người dân, xã thành lập 40 tổ công nghệ cộng đồng với 120 thành viên. Các tổ công nghệ cộng đồng đã triển khai các buổi hướng dẫn trực tiếp, tập trung vào kỹ năng cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, thanh toán điện tử, cài đặt chữ ký số đăng ký dịch vụ công trực tuyến, tra cứu TTHC.

Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Lê Thị Thủy cho biết: "Thời gian tới, Trung tâm PVHCC sẽ tập trung nâng cao chất lượng giải quyết TTHC bằng cách quán triệt tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc của cán bộ; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu và gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với các trường hợp giải quyết quá hạn. Đẩy mạnh việc rà soát, nâng cao tỷ lệ TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, trả kết quả TTHC; hạn chế tối đa tỷ lệ hồ sơ quá hạn, qua đó giảm chi phí và thời gian đi lại của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, đôn đốc thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức bằng văn bản. Thực hiện việc lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân đến giao dịch qua phiếu đánh giá; thường xuyên nhắc nhở công chức, người lao động của trung tâm có thái độ lịch sự, thân thiện, trau dồi chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp".

Với tinh thần đổi mới và quyết tâm cao, xã Minh Sơn từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong CCHC cấp cơ sở, hướng đến sự hài lòng của Nhân dân, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của địa phương.

Bài và ảnh: Phan Nga