MB được vinh danh “Best Bank for ESG Vietnam 2025” bởi Global Banking & Finance Review

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vừa được Global Banking & Finance Review (GBAF) – tạp chí tài chính uy tín có trụ sở tại Vương quốc Anh – trao tặng giải thưởng “Best Bank for ESG Vietnam 2025”. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực nổi bật và bước tiến mạnh mẽ của MB trong việc triển khai chiến lược phát triển bền vững theo các tiêu chuẩn ESG.

Dấu ấn nổi bật từ chiến lược ESG toàn diện, bài bản

Theo hội đồng đánh giá của GBAF, MB được vinh danh nhờ xây dựng và thực thi chiến lược ESG rõ ràng, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với chiến lược kinh doanh và quản trị rủi ro của ngân hàng. Cụ thể, MB thể hiện sự nổi trội trên cả ba trụ cột:

Môi trường (Environmental): Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính góp phần giảm phát thải.

Xã hội (Social): Dẫn đầu trong thúc đẩy tài chính toàn diện, tăng cường bảo vệ quyền lợi khách hàng, nâng cao phúc lợi người lao động và triển khai nhiều sáng kiến vì cộng đồng.

Quản trị (Governance): Áp dụng mô hình quản trị hiện đại, minh bạch, tuân thủ các chuẩn mực quốc tế.

ESG được MB xác định là chiến lược dài hạn, gắn liền với mục tiêu tăng trưởng bền vững và xây dựng niềm tin vững chắc từ khách hàng, nhà đầu tư.

Kiên định với con đường phát triển bền vững

Trong những năm qua, MB liên tục tiên phong triển khai nhiều sáng kiến ESG quan trọng như: tích hợp tiêu chí ESG vào quy trình cấp tín dụng; phát triển các sản phẩm tài chính xanh; hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn Basel III, IFRS; đầu tư mạnh mẽ cho chuyển đổi số bền vững; giảm phát thải carbon trong hoạt động vận hành; đồng thời mở rộng các chương trình trách nhiệm xã hội mang tính lan tỏa cao.

Chia sẻ về định hướng này, ông Phạm Như Ánh – Tổng Giám đốc MB nhấn mạnh: “Trong ngành tài chính, MB mong muốn tạo nên một hình mẫu mới – ngân hàng không chỉ được đo lường bằng chỉ số lợi nhuận, mà còn bằng mức độ trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.”

Giải thưởng “Best Bank for ESG Vietnam 2025” không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của MB, mà còn khẳng định định hướng phát triển đúng đắn của ngân hàng trong giai đoạn mới. Thành tựu này tiếp tục củng cố vị thế của MB trong nhóm các tổ chức tài chính tiên phong về ESG tại Việt Nam và khu vực, đồng thời tạo động lực để ngân hàng không ngừng đổi mới, lan tỏa các giá trị bền vững vì lợi ích lâu dài của khách hàng và cộng đồng.

Về Global Banking & Finance Review

Global Banking & Finance Review (GBAF) là tạp chí tài chính quốc tế uy tín có trụ sở tại Vương Quốc Anh, được thành lập từ năm 2010. GBAF được biết đến rộng rãi nhờ các phân tích chuyên sâu, đánh giá thị trường và các ấn phẩm cập nhật về ngân hàng, tài chính, fintech, đầu tư, quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững.

Tạp chí sở hữu lượng độc giả lớn, với hàng triệu lượt truy cập mỗi năm đến từ hơn 200 quốc gia, bao gồm các định chế tài chính, nhà đầu tư, nhà quản lý và chuyên gia kinh tế toàn cầu. Nội dung của GBAF bao gồm: bài phân tích thị trường, phỏng vấn lãnh đạo doanh nghiệp, báo cáo chuyên ngành, đánh giá ngân hàng – fintech, và các xu hướng tài chính mới nổi.