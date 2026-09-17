MacBook Air M5: Hiệu năng siêu mạnh bên trong thiết kế mỏng nhẹ

MacBook Air M5 đánh dấu bước tiến công nghệ với chip M5, CPU 10 nhân và GPU tối đa 10 nhân trong thân máy thanh thoát. Thiết bị linh hoạt cho người thường xuyên di chuyển, với hai tùy chọn 13 inch và 15 inch cùng pin lên đến 18 giờ. Dưới đây là phân tích về hiệu năng, thiết kế và khả năng cấu hình của sản phẩm.

MacBook Air M5 hiệu năng mạnh trong thiết kế mỏng nhẹ

Apple MacBook Air M5 kết hợp vi xử lý thế hệ mới với phong cách tối giản, tạo nên nét đặc trưng cho thiết bị. Dòng máy cân bằng giữa khả năng xử lý mượt mà, thiết kế gọn nhẹ và tính cơ động trong công việc hằng ngày.

Chip M5 mạnh mẽ, xử lý tốt từ đa nhiệm đến AI

Vi xử lý Apple M5 tích hợp CPU 10 nhân, GPU tối đa 10 nhân cùng Neural Engine 16 nhân, tạo nền tảng xử lý mạnh mẽ cho nhiều tác vụ. Điểm nhấn của phần cứng chiếc laptop Apple này nằm ở Neural Accelerator được tích hợp trực tiếp trong từng lõi GPU. Cấu trúc này tăng tốc tính toán cho các mô hình máy học vận hành ngay trên thiết bị.

Chip M5 xử lý đa nhiệm và tác vụ AI.

Khi chuyển sang các tác vụ thực tế, máy duy trì độ mượt mà khi mở hàng chục tab trình duyệt song song với chỉnh sửa ảnh RAW hoặc dựng video 4K. Theo số liệu Apple công bố, M5 đem lại tốc độ xử lý tác vụ AI nhanh hơn M4 tới 4 lần. Đồng thời, hiệu năng này vượt M1 tới 9,5 lần trong cùng ngữ cảnh so sánh.

Nhờ kiến trúc mới, MacBook Air M5 có thể xử lý đồng thời nhiều tác vụ như chỉnh sửa hình ảnh, biên tập video và làm việc với các công cụ AI. Neural Engine 16 nhân kết hợp Neural Accelerator trên GPU tạo nền tảng cho các tác vụ máy học được xử lý trực tiếp trên thiết bị.

Thiết kế mỏng nhẹ, pin dài cho trải nghiệm di động

Sản phẩm cung cấp hai phiên bản kích thước 13 inch và 15 inch nhằm phân định rõ nhu cầu về độ gọn gàng và không gian làm việc. Phiên bản 13 inch đem lại sự cơ động tối đa khi cất gọn vào balo đi học, trong khi bản 15 inch mang đến không gian rộng rãi để làm việc đa cửa sổ ở văn phòng.

Thiết kế mỏng nhẹ, phù hợp nhu cầu làm việc di động.

Thời lượng pin kéo dài lên đến 18 giờ, kết hợp công nghệ nạp nhanh 50% trong khoảng 30 phút. Mức pin này phù hợp cho ngày làm việc dài mà không cần mang theo củ sạc. Kết cấu tản nhiệt không quạt (fanless) duy trì không gian yên tĩnh khi làm việc tại quán cà phê hoặc phòng họp.

MacBook Air M5: Tùy biến cấu hình theo nhu cầu sử dụng

Khả năng tùy biến phần cứng trên MacBook Air M5 cho phép cân đối tài nguyên theo mục đích sử dụng. Dưới đây là định hướng lựa chọn bộ nhớ và đồ họa tương ứng với từng công việc:

16GB Unified Memory + 512GB SSD: Phù hợp học tập, soạn thảo, duyệt web và nhu cầu thông thường, đồng thời SSD 512GB đọc ghi nhanh hơn 2 lần thế hệ trước theo Apple.

24GB hoặc 32GB Unified Memory: Phù hợp khi người sử dụng thường xuyên mở nhiều ứng dụng đồ họa song song, khởi chạy máy ảo hoặc xử lý dữ liệu nặng.

SSD dung lượng cao (từ 1TB đến 4TB): Phù hợp với người dùng cần lưu trữ thư viện ảnh dung lượng lớn, video chất lượng cao hay các dự án kéo dài mà không phụ thuộc ổ cứng ngoài.

GPU 10 nhân (so với bản tiêu chuẩn 8 nhân): Cần thiết cho người thường xuyên làm đồ họa chuyển động, dựng phim độ phân giải cao hoặc render 3D.

Tùy chọn cấu hình linh hoạt theo từng nhu cầu sử dụng.

Mua MacBook Air M5 ở đâu uy tín?

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