Lực lượng vũ trang hỗ trợ khẩn cấp người dân vùng ngập lụt xã Nông Cống

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ngập sâu trên diện rộng ở nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, tại xã Nông Cống, lũ tràn vào nhà khiến 3.200 hộ dân ở 30/44 thôn chìm trong biển nước, đời sống đảo lộn, thiếu nước sinh hoạt và mất điện suốt 4 ngày qua.

Trước tình hình khẩn cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 và Ban Chỉ huy Quân sự xã Nông Cống đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện để hỗ trợ di dời dân và tài sản đến nơi an toàn.

Trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường là Đại tá Trần Hữu Tùng – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được huy động, sử dụng xuồng máy, cano và các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận những khu vực bị chia cắt hoàn toàn do nước lũ dâng cao.

Những bữa ăn vội vàng của các lực lượng trong đêm để tiếp tục hỗ trợ bà con vùng lũ.

Không quản ngại hiểm nguy, khó khăn, vất vả, các lực lượng chức năng đã “xuyên đêm” hỗ trợ sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân, kịp thời cấp phát nhu yếu phẩm, thuốc men, nước uống, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân vùng ngập lụt.

Lực lượng chức năng chuẩn bị nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân bị cô lập do mưa lũ.

Hiện tại, thời tiết trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng tiếp tục túc trực 24/24 để theo dõi diễn biến của mưa lũ và chủ động ứng phó, hỗ trợ tốt nhất cho Nhân dân vùng ngập lụt xã Nông Cống.

Hoàng Yến