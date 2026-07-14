Luận Thành giữ rừng mùa nắng nóng gắn với phát triển kinh tế lâm nghiệp hiệu quả

Với cán bộ, người dân xã Luận Thành, rừng từ lâu đã trở thành tài sản quý, là “lá phổi xanh” và nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chăm sóc cây giống lâm nghiệp phục vụ trồng rừng tại vườn ươm của Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân.

Hiện nay, Luận Thành có 5.364,73ha rừng, trong đó có 610,92ha rừng tự nhiên và 4.753,81ha rừng trồng. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được cấp ủy, chính quyền xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao đời sống Nhân dân.

Những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn, nhất là tại các khu vực có nhiều nứa tép, cây tái sinh nhỏ, thực bì khô. Qua rà soát, xã Luận Thành hiện có 312,83ha rừng phòng hộ có nguy cơ cháy cao. Trong khi đó, địa bàn rộng, địa hình đồi núi chia cắt, việc tuần tra, kiểm soát và xử lý tình huống khi có sự cố còn gặp nhiều khó khăn. Một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan trong sử dụng lửa khi sản xuất, xử lý thực bì, dọn vệ sinh ruộng vườn gần rừng, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan.

Cùng với tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), xã Luận Thành phối hợp với hạt kiểm lâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp; tăng cường tuần tra, kiểm tra an ninh rừng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Các thôn, chủ rừng đã nâng cao trách nhiệm, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra...

"Để xã hội hóa công tác BVR tận gốc, xã Luận Thành đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời củng cố các tổ, đội bảo vệ rừng ở thôn, nhất là tại những khu vực trọng điểm có nguy cơ mất an ninh rừng. Nhờ đó, ý thức của cán bộ, đảng viên, chủ rừng và Nhân dân từng bước được nâng lên; công tác BVR chuyển mạnh từ bị động xử lý sang chủ động phòng ngừa" - đồng chí Lê Đăng Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Luận Thành, chia sẻ.

Không chỉ giữ rừng, Luận Thành còn chú trọng phát triển rừng theo hướng nâng cao giá trị kinh tế. Xã vận động chủ rừng đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, khai thác đúng quy trình, gắn trồng rừng với chế biến và thị trường tiêu thụ lâm sản. UBND xã đã phân công cán bộ phối hợp với Hạt Kiểm lâm Thường Xuân, Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân về cơ sở hướng dẫn kỹ thuật, vận động người dân trồng lại rừng sản xuất sau khai thác theo hướng thâm canh, ưu tiên trồng cây chất lượng cao như keo nuôi cấy mô, keo hom, keo lai. Đây là hướng đi phù hợp, giúp cây rừng sinh trưởng nhanh, đồng đều, ít sâu bệnh, cho sinh khối gỗ lớn, nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng. Năm 2025, xã đã tổ chức cho các hộ nhận khoán đất lâm nghiệp trồng lại hơn 150ha rừng sau khai thác, trong đó có 44ha trồng bằng cây nuôi cấy mô. Năm 2026, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động các chủ rừng hoàn thành kế hoạch trồng mới 285ha rừng. Đến nay, toàn xã có 52ha rừng trồng bằng cây nuôi cấy mô; rừng trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

Kết quả nổi bật, xã Luận Thành hiện có 2.507ha rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. Đây là điều kiện quan trọng để nâng cao giá trị gỗ, mở rộng cơ hội đưa sản phẩm lâm nghiệp tham gia thị trường xuất khẩu, đồng thời khẳng định hướng phát triển rừng bền vững, hiệu quả. Trên địa bàn xã hiện có 1 công ty và 4 cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, góp phần thu mua sản phẩm cho người trồng rừng.

Từ rừng, nhiều hộ dân đã có thêm sinh kế. Bên cạnh nhận khoán BVR, không ít hộ đã phát triển mô hình gia trại nông - lâm kết hợp, vừa BVR, vừa chăn nuôi dưới tán rừng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Tiêu biểu như các hộ ông Lê Bá Dũng, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Quốc Công, Lê Thế Toán, Lê Đăng Định, Vũ Bá Trí, mỗi hộ nuôi từ 3.000 đến 4.000 con gia cầm dưới tán rừng trồng. Những mô hình ấy cho thấy, khi người dân sống được từ rừng, họ sẽ thêm yêu rừng, giữ rừng và gắn bó lâu dài với rừng.

Nhờ chủ động giữ rừng, trồng rừng và phục hồi rừng, diện mạo Luận Thành ngày càng xanh hơn. Độ che phủ rừng năm 2025 đạt 53,27%; an ninh rừng cơ bản ổn định; tình trạng cháy rừng, phá rừng trái pháp luật được kiểm soát. Những diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt từng bước được khoanh nuôi, phục hồi; rừng nhiều tầng, nhiều tán phát huy vai trò phòng hộ, bảo vệ đa dạng sinh học, giữ nguồn sinh thủy cho các công trình thủy lợi, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.

Giữ rừng mùa nắng nóng vì thế không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước nguy cơ cháy rừng, mà còn là trách nhiệm lâu dài đối với môi trường, sinh kế và tương lai phát triển của địa phương. Với sự “vào cuộc” của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, Luận Thành đang từng bước biến những cánh rừng thành nguồn lực, góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho người dân, xây dựng quê hương phát triển giàu mạnh.

Bài và ảnh: Nguyễn Quân