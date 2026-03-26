Lựa chọn các bài thu hoạch xuất sắc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng

Sáng 26/3, Tổ đánh giá chất lượng bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 do đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm Tổ trưởng đã tổ chức đánh giá chất lượng bài thu hoạch đối với các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Các thành viên Tổ đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự buổi đánh giá các bài thu hoạch.

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành công văn hướng dẫn viết thu hoạch sau khi nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Các thành viên Tổ đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, đánh giá các bài thu hoạch.

Theo đó, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh đã tham gia viết bài thu hoạch. Trong đó, có 687 bài thu hoạch của các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đạt 100%).

Trên cơ sở đánh giá các bài thu hoạch của Tổ đánh giá sơ khảo vòng 1 thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, tại buổi làm việc, Tổ đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đánh giá và xếp loại chất lượng các bài thu hoạch để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên, Tổ trưởng Tổ đánh giá chất lượng bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu tại buổi đánh giá.

Phát biểu tại buổi đánh giá, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ đánh giá chất lượng bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 nhấn mạnh: Việc viết bài thu hoạch sau khi học tập nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó nâng cao nhận thức, tư tưởng và xác định rõ trách nhiệm trong xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình.

Căn cứ kết quả từ vòng sơ khảo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các thành viên Tổ đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, đánh giá các bài thu hoạch một cách chặt chẽ, nghiêm túc, công tâm và khách quan để lựa chọn được những bài thu hoạch xuất sắc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng. Qua đó khích lệ tinh thần cán bộ, đảng viên tích cực tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng trong thời gian tới.

Thông tin từ Tổ đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh cho biết, sau quá trình đánh giá, trong số 687 bài thu hoạch của các đồng chí thuộc diện Ban Thường Tỉnh ủy quản lý, có 19 bài xếp loại xuất sắc (chiếm 2,76%), 432 bài xếp loại tốt (chiếm 62,89%), 229 bài xếp loại đạt (chiếm 33,33%), 7 bài không đạt (chiếm 1,02%).

Tố Phương