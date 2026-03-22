Lộ diện “ngôi vương” ở nội dung chạy 5.000m nam - Giải Việt dã Báo và PTTH Thanh Hóa lần thứ XXX năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn

Hương Thảo
(Baothanhhoa.vn) - Vượt qua những giới hạn của bản thân và sự cạnh tranh quyết liệt trên đường đua, vận động viên (VĐV) Lê Văn Đảng (mang áo số 54, đội thi đấu phường Hàm Rồng) đã xuất sắc giành “ngôi vương” ở nội dung chạy 5.000m nam - Giải Việt dã Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ XXX năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn.

Lộ diện “ngôi vương” ở nội dung chạy 5.000m nam - Giải Việt dã Báo và PTTH Thanh Hóa lần thứ XXX năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn

Vượt qua những giới hạn của bản thân và sự cạnh tranh quyết liệt trên đường đua, vận động viên (VĐV) Lê Văn Đảng (mang áo số 54, đội thi đấu phường Hàm Rồng) đã xuất sắc giành “ngôi vương” ở nội dung chạy 5.000m nam - Giải Việt dã Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ XXX năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn.

Lộ diện “ngôi vương” ở nội dung chạy 5.000m nam - Giải Việt dã Báo và PTTH Thanh Hóa lần thứ XXX năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn

VĐV Lê Văn Đảng xuất sắc giành “ngôi vương” ở nội dung chạy 5.000m nam của Giải Việt dã Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ XXX năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn.

Những ai yêu thích chạy bộ và thường xuyên theo dõi các giải Việt dã lớn trên toàn quốc đều không còn xa lạ với cái tên Lê Văn Đảng. Sở trường của anh là chạy cự ly dài; thành tích cao nhất anh đạt được là 2 giờ 43 phút 37 giây ở cự ly marathon, xếp thứ 84 toàn quốc.

Mặc dù đã dày dạn kinh nghiệm trên các sân chơi lớn, trước mỗi đường đua, chân chạy Lê Văn Đảng không cho phép mình chủ quan. Anh Đảng vẫn không ngừng nỗ lực rèn luyện thể lực, nâng cao sức bền.

VĐV Lê Văn Đảng cho biết: “Trong những ngày chuẩn bị cho giải Việt dã, áp lực là điều không tránh khỏi. Đây là giải Việt dã có quy mô lớn, có truyền thống lâu đời của tỉnh; đối thủ đều là những vận động viên mạnh, giàu kinh nghiệm. Trong khi đó, tôi vừa thi đấu các cự ly dài nên thể trạng chưa hồi phục tốt nhất, cự ly 5.000m cũng không phải sở trường của tôi”.

Công việc trưởng ca vận hành tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn luôn khiến anh bận bịu với những ca trực luân phiên. Thế nhưng, tình yêu, niềm đam mê với phong trào chạy bộ, cảm giác chinh phục và vượt qua giới hạn trên những cung đường đua đã trở thành động lực mạnh mẽ để anh tiếp tục phấn đấu.

Mỗi bước chạy trên đường đua là sự tổng hòa của biết bao giờ tập luyện trước đó. Mỗi cung đường anh đã qua không chỉ là nơi lưu dấu chân mà còn chứng kiến sự mệt mỏi, giới hạn của bản thân được chuyển hóa thành động lực, ý chí quyết tâm.

Lộ diện “ngôi vương” ở nội dung chạy 5.000m nam - Giải Việt dã Báo và PTTH Thanh Hóa lần thứ XXX năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn

VĐV Lê Văn Đảng chia sẻ cảm xúc sau khi giành chiến thắng với phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Không chỉ có nền tảng thể lực, kinh nghiệm thi đấu và “chiến thuật” hợp lí đã giúp VĐV Lê Văn Đảng xuất sắc vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá, về đích với thành tích ấn tượng là 19 phút 31 giây, pace trung bình đạt 3 phút 25 giây.

“Khi tập luyện và thi đấu bất kì bộ môn thể dục thể thao nào cũng vậy, việc quan sát, đánh giá tình hình và lắng nghe cơ thể mình rất quan trọng. Do đó, vào đường đua, tôi không bứt tốc ngay từ đầu mà chọn cách phân phối sức để giữ nhịp. Đến km thứ 4, tôi mới bắt đầu tăng tốc hơn. Lúc bấy giờ, trên đường đua đã không có đối thủ bám đuổi, ở những giây cuối cùng trước khi chạm vạch đích, tôi dần thả lỏng bước chạy hơn” – anh Đảng chia sẻ.

Lộ diện “ngôi vương” ở nội dung chạy 5.000m nam - Giải Việt dã Báo và PTTH Thanh Hóa lần thứ XXX năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn

Anh Lê Văn Đảng chia sẻ niềm vui với các VĐV cùng tham gia đường đua.

Sau những giây phút cạnh tranh gay cấn trên đường đua, anh Đảng về đích với thành tích ấn tượng là 19 phút 31 giây, pace trung bình đạt 3 phút 25 giây.

Khi những tiếng reo hò của cổ động viên vang dội khắp các cung đường, giây phút giành chiến thắng, mọi cảm xúc trong anh vỡ òa. Với anh Đảng, điều quý giá nhất không phải là tấm huy chương, mà là hành trình đã trải qua – nơi anh học được cách vượt qua giới hạn của chính mình.

“Cảm ơn Ban tổ chức, các cấp, các ngành trong tỉnh đã dành sự quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho những người yêu thích bộ môn chạy bộ có được sân chơi lớn, uy tín như thế này. Mọi công tác tổ chức, thi đấu đều diễn ra rất chuyên nghiệp, có sức lan tỏa, mang lại khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc cho hàng ngàn người tham dự” – những lời bộc bạch chân thành của runner Lê Văn Đảng khiến trái tim mỗi người vang lên nhịp đập rộn rã.

Hình ảnh VĐV Lê Văn Đảng nở nụ cười rạng rỡ hòa với sắc màu huy chương trên bục cao nhất của Giải Việt dã Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa lần thứ XXX năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn đã viết nên một câu chuyện đầy cảm hứng về ý chí và đam mê với bộ môn chạy bộ, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, “chạy vì cộng đồng”.

Hương Thảo

